ทส. ลงพื้นที่เกาะสีชัง ติดตามโครงการตามแนวพระราชดำริ เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากร–อนุรักษ์ “กระรอกขาว” มุ่งสู่เกาะสีเขียวต้นแบบอย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 มีนาคม 2569) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทส. และคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ
ในโอกาสที่ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมจุดดำเนินงานสำคัญ อาทิ จุดติดตั้งรูปปั้นกระรอกขาวบริเวณหาดท้ายทิม และพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกาะสีชังแบบบูรณาการในทุกมิติ ทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค พลังงานไฟฟ้า เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด เกาะสีเขียว ต้นแบบของการพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นลำดับสำคัญ
การลงพื้นในครั้งนี้ คณะได้ประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา ณ ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชัง
โดยดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งมีการเพิ่มความจุและเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำพร้อมพัฒนาระบบรวบรวมน้ำ เพื่อให้กักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่
ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ขณะที่กำลังการกำจัดยังไม่เพียงพอ ทำให้เกิดขยะตกค้างสะสม ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข ทั้งการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาเดิม และเตรียมจัดหาเตาเผาขยะเพิ่มเติม ผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรีไซเคิล
สำหรับด้านการท่องเที่ยว ได้ดำเนิน “โครงการอนุรักษ์พันธุ์กระรอกขาวเกาะสีชัง” ซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่มีลักษณะเด่นสีขาวงาช้าง โดยผลสำรวจล่าสุดพบไม่น้อยกว่า 176 ตัว สะท้อนความสำเร็จของการอนุรักษ์ร่วมกับชุมชน
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อความหมาย ติดตั้งป้ายให้ความรู้ 6 จุด และสร้างรูปปั้นกระรอกขาว 2 จุด เพื่อเป็นแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขณะเดียวกัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ได้มีเพาะชำกล้าไม้กว่า 3,000 ต้น เช่น ไทรใบเล็กและมะขามป้อม เตรียมปลูกในช่วงฤดูฝน รวมถึงใช้เทคโนโลยีโดรนโปรยเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ และส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว เช่น จุดยิงเมล็ดพันธุ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะ
จากการติดตามผล พบว่าบางพื้นที่มีอัตราการรอดของต้นไม้ต่ำ จากสภาพอากาศแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับแผนการดูแลให้เหมาะสมต่อไป
นายสุชาติ กล่าว ยืนยันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเกาะสีชังให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่สมดุล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนต่อไป