เปิดเลขทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าของ อนุทิน เปลี่ยนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวแล้ว ขับเข้าทำเนียบ เตรียมประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 27 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยขับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง
วันนี้รถยนต์คันดังกล่าวได้เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ จากป้ายแดงเป็นป้ายขาวทะเบียน จต 32 กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกฯ สวมเสื้อเชิ้ตผูกไทด์ ไม่ใส่สูท เข้าตึกไทยคู่ฟ้า
ทั้งนี้ นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย