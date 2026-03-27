ยศชนัน กางโรดแมปเทคโนโลยีควอนตัมไทย ชูโมเดล ก้าวกระโดด ยกความสำเร็จจีน พร้อมใช้การทูตวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงแล็บระดับโลก
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2569 ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนา “Quantum Communication Technologies and Metrology”
โดยร่วมหารือกับกลุ่มนักวิจัยถึงทิศทางการผลักดันเทคโนโลยีควอนตัมของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเสนอแนวทางการทำงานแบบก้าวกระโดดเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดด้านงบประมาณวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อย่างจำกัด
โดยเน้นให้รัฐบาลสนับสนุนให้นักวิจัยไทยเข้าถึงห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในระดับโลกผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศก่อน เพื่อสร้างต้นแบบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้การขออนุมัติงบประมาณในอนาคตมีความชัดเจนและตอบโจทย์ความคุ้มค่าได้ง่ายขึ้นกว่าการเริ่มตั้งต้นจากศูนย์เพียงลำพัง
นายยศชนัน กล่าวเน้นย้ำถึงกลยุทธ์การเลือก “ยึดหัวหาด” ในเทคโนโลยีที่โลกยังไม่ครอบครองพื้นที่ทั้งหมด โดยยกบทเรียนความสำเร็จของประเทศจีนที่เลือกมุ่งเน้นไปยังรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และเทคโนโลยี 6G ซึ่งไทยสามารถนำมาปรับใช้ได้ในมิติของ “Quantum Precision Agriculture” หรือเกษตรแม่นยำควอนตัม เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
พร้อมทั้งได้แบ่งปันประสบการณ์จากพื้นฐานด้านวิศวกรรมประสาท (Neuro Engineering) ที่เคยพบข้อจำกัดในการวัดสัญญาณสมองด้วยเทคโนโลยีเดิม และมองเห็นศักยภาพของ Quantum Sensing ที่มีความแม่นยำสูงและขนาดเล็กกว่า ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการวินิจฉัยและรักษาโรคขั้นสูงในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่อไป
นายยศชนัน กล่าวถึงการใช้ “การทูตวิทยาศาสตร์” (Science Diplomacy) เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยงนักวิจัยและนักเรียนไทยกับเครือข่ายสถาบันวิจัยที่ท้าทายและดีที่สุดในระดับสากล โดยมุ่งหวังที่จะเปลี่ยน Mindset การทำงานวิจัยจากการทำเพื่อผลงานวิชาการเพียงอย่างเดียว ให้กลายเป็นเรื่องเดียวกับความต้องการของภาคเอกชนและสังคม
ทั้งในมิติของความมั่นคงผ่านระบบสื่อสาร 6G และความหวังในการรักษาพยาบาล เพื่อสื่อสารให้คนไทยได้รับรู้ และเกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างควอนตัมได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก