พิพัฒน์ ชี้แจงเคส สส.ส้ม เติมน้ำมันปั๊ม PT ถูกให้สมัครสมาชิก ไม่สมัครเติมได้แค่ 500 ชี้นี่คือมาตรฐานทั่วไป ย้ำเปิดสมัครสมาชิกทุกวัน ไม่ใช่มาทำช่วงวิกฤต
27 มี.ค. 69 – นายอิทธิพล ชลธราศิริ สส.ขอนแก่น พรรคประชาชน ขณะเดินทางเข้าไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการเปิดเผยภายหลังว่าคือปั๊ม PT
โดย นายอิทธิพล สอบถามพนักงานปั๊มว่า เติมน้ำมันได้กี่บาท ซึ่งพนักงานได้แนะนำให้สมัครสมาชิกปั๊มเพื่อที่จะเติมน้ำมันได้ 1,500 บาท หรือเติมเต็มถังก็ได้ หากไม่ได้เป็นสมาชิกจะเติมได้สูงสุดแค่ 500 บาท จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกไปในวงกว้าง
ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม ในฐานะหุ้นส่วน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ออกมาเปิดเผยในรายการ “กรรมกรข่าวคุยนอกจอ” ที่มี นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ดำเนินรายการ ถึงประเด็นดังกล่าว
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ตนโทรไปถามซีอีโอแล้ว เขาบอกว่า ลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เราให้เติมได้ 1,500 บาท ยกเว้นช่วงโกลาหล ซึ่งเราต้องปันส่วน (น้ำมัน) เฉลี่ยให้ทุกคนได้รับน้ำมันเท่ากัน ก็เหลือคนละ 500
แต่โดยปกติ เราเติมให้ 1,500 สำหรับไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ถ้าคุณเป็นสมาชิก มีบัตรเขียว บัตรแดง คุณเติมได้ 3,000 บาท นี่คือมาตรฐานทั่วไป
ส่วนปั๊มที่ สส.พรรคประชาชน ไปเติมแล้วเป็นข่าวว่าเติมได้ 500 อาจจะอยู่ในช่วงปันส่วนตามสถานการณ์ ซึ่งช่วงปันส่วนคือช่วงที่เราให้สิทธิผู้ที่เป็นสมาชิก เราเปิดทำสมาชิกมาเป็น 10 กว่าปีแล้ว ไม่ได้มาประกาศรับสมาชิกในช่วงวิกฤต