เตรียมทูลเกล้าฯ 30 มี.ค. เปิด 35 รายชื่อ ครม.อนุทิน 2 เพื่อไทยส่ง 3 ชื่อสำรอง สรุป นิกร แทน ปุ๋ง ขณะที่ เดียร์ ขัตติยา – วิสุทธิ์ ยังไม่ได้
เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2569 รายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทยระบุว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ได้มีการตรวจสอบประวัติ และคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาล “อนุทิน 2” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากติดปัญหาเรื่องคุณสมบัติของ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เพียงชื่อเดียว พรรคเพื่อไทยจึงส่ง 3 รายชื่อสำรอง เพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ ประกอบด้วย นายนิกร โสมกลาง นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ และน.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ซึ่งคุณสมบัติผ่านทั้ง 3 คน
แต่สุดท้ายเคาะนำรายชื่อนายนิกร เสนอเป็น รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แทน น.ส.สุดาวรรณ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันจันทร์ที่ 30 มี.ค.นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะหารือกับหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นครั้งสุดท้าย หากทุกอย่างเรียบร้อย ไม่มีอะไรติดขัด นายกฯ จะนำรายชื่อทั้ง 35 คน ขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอน โดยรายชื่อประกอบด้วย
1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
3.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี
4.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
5.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี
6.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
7.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
8.นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
9.นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12.นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13.พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
14.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
15.นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
16.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17.นายวัชรพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18.นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
20.นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
21.นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
22.นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
23.นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
24.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
26.นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
27.นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
28.นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
29.พลโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
30.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
31.นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
32.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
33.นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
34.นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
35.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม