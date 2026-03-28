อนุทิน เผยสัปดาห์หน้า ได้รัฐบาลชุดใหม่ พร้อมทำงาน เตรียมข้อมูลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ลั่นไม่มีคำว่าขอดูงาน-ทดลองงาน

เมื่อเวลา 10.20 น.วันที่ 28 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ เป็นประธานเปิดงาน “Meet the Press” ภายใต้หัวข้อ “1 เดือนวิกฤตโลก : แผนรับมือไทยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม”

โดยนายกฯ กล่าวช่วงหนึ่งว่า สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของรัฐบาลชุดตน รัฐบาลหนู 1 หรือรัฐบาลอนุทิน 1 เพราะได้รับรายชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีข้อห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

หลังจากที่ตรวจสอบกันมาก็มีปัญหาบางคน แต่วันนี้ไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้ว วันที่ 30 มี.ค.นี้จะประชุมสรุปกับหน่วยงาน เพื่อให้ยืนยันว่าคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมีความครบถ้วนแล้ว ตนก็จะเร่งดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและโปรดเกล้าฯ ในเวลาอันควร หากขั้นตอนตามกฎหมายไม่มีปัญหาอะไร เราน่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์หน้า เพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถที่จะไปออกมาตรการใดๆ ที่จะทำให้เกิดความผูกพันต่อรัฐบาลใหม่ ถึงแม้ว่าตัวนายกฯ ยังเป็นคนเดิม แต่เรามีกฎหมาย มีระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตาม

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ยืนยันรัฐบาลชุดใหม่นี้ เมื่อได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว ก็จะเร่งแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เพื่อทำให้รัฐบาลสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้เต็มรูปแบบ จะไม่มีคำว่าขอดูงานก่อน ขอทดลองงานก่อน เพราะ ครม.หลายท่านในรัฐบาลชุดนี้จะยังคงทำงานรับใช้ประชาชนต่อไปในชุดรัฐบาลหน้า จะต้องเกิดความรวดเร็วอย่างแน่นอน

ดังนั้นการบริหารสถานการณ์ของรัฐบาลในภาพรวมเราเน้นสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ลดผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง และพยุงเศรษฐกิจทั้งระบบผ่านมาตรการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และแน่นอนว่าในตอนนี้รัฐบาลอาจจะยังไม่สามารถใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่ เพราะมีกระบวนการและมีข้อห้ามอยู่หลายข้อในเรื่องของการอนุมัติใช้งบประมาณ ก็ต้องไปขอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งตนคิดว่าถ้าเทียบกับการมีรัฐบาลใหม่ เราจะมีรัฐบาลใหม่ได้เร็วกว่าที่จะไปขอจาก กกต.เพราะกกต.ต้องไปพิจารณาและใช้เวลาตอบกลับมา

“ย้ำว่ารอไม่เกินสัปดาห์หน้าเราจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อย การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เราทำเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วสำหรับรัฐบาลต่อไป และจะหารือประธานรัฐสภาให้นัดประชุมสภาให้เร็วที่สุด เมื่อแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเสร็จสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลจะไร้ข้อจำกัดทางกฎหมายในการดูแลด้านนโยบาย และงบประมาณต่างๆเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับสถานการณ์และเพื่อบริหารราชการแผ่นดินต่อไป”

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