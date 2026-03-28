เอกนิติ นัดจันทร์ 30 มี.ค.นี้ ประชุมเคาะแจกเงินบัตรคนจน 100 บาท ชี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบหนักสุด

วันที่ 28 มี.ค. 2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมากว่า 1 เดือน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบพลังงานโลก ปัจจุบันยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าวิกฤตดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

ภายใต้ข้อจำกัดของรัฐบาลรักษาการที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ การใช้งบประมาณต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยทุกบาทที่ใช้ล้วนมาจากภาษีของประชาชน พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานงดเดินทางดูงานต่างประเทศ และส่งเสริมการทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

นายเอกนิติ กล่าวต่อว่า ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นที่จะมุ่งเป้าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดดูแลประชาชนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ใช้รถใช้น้ำมันโดยตรงด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

“วันจันทร์ที่ 30 มี.ค.นี้ ผมจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อพิจารณาเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 100 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบแก่กลุ่มเปราะบาง” นายเอกนิติ กล่าว

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