กกต.เตือน ห้ามขายสุรา-จัดเลี้ยง ตั้งแต่ 6 โมงเย็นวันนี้ ถึง 29 มี.ค. พื้นที่เลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี 297 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าว ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

กรณี อบต.จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง 297 แห่ง ในวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค.2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณี อบต.จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล และเทศบาลเมือง 297 แห่ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค.2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

ทั้งนี้ ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งทั้ง 297 แห่ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน (28 มี.ค.2569) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (29 มี.ค.2569)

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444

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