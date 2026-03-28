เศรษฐา เผยสื่อนอก ระบุเสถียรภาพที่มั่นคงของรัฐบาล กับความท้าทายทางเศรษฐกิจ คือโอกาสของประเทศไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อการเงินระดับโลกของสหรัฐฯ Bloomberg ถึงทิศทางและความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในบริบทโลกที่ผันผวน

ในช่วงนี้ ที่โลกเราต้องเจอกับสถานการณ์สงคราม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

และอีกครั้ง กับประเด็นที่สะท้อนการถกเถียงเชิงนโยบายระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กับวินัยทางการคลัง โดยเศรษฐายังคงเห็นว่า การปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะเป็นสิ่งจำเป็น ขณะที่การนำเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์จริงถือเป็นหัวใจสำคัญ

“นี่คือช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุด เป็นโอกาสทอง และเราควรใช้โอกาสนี้ในการทำสิ่งที่กล้าหาญอย่างแท้จริงในการพัฒนาประเทศ”

นายเศรษฐา ยังเน้นว่า แม้ความน่าเชื่อถือทางการคลังจะมีความสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว “ประเด็นไม่ใช่การหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ แต่คือการรักษาความเชื่อมั่นของตลาดและนักลงทุน”

“เราอาจจะพ้นจากภาวะโคม่าแล้ว แต่ยังไม่พ้น ICU และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ได้เป็นผู้บริหารประเทศ เราต่างหากที่เป็นผู้ตัดสินใจ” เศรษฐากล่าว

ที่มา Bloomberg

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