กองทัพไทย ลุยกวาดล้าง “ทุ่นระเบิด” ชายแดนอุบลฯ บ้านน้ำยืน เปิดพื้นที่ปลอดภัยแล้วกว่า 1.2 แสนตร.ม. เร่งเคลียร์ต่ออีกกว่า 60%
วันที่ 28 มี.ค. 2569 กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ลงพื้นที่ปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิด บริเวณบ้านน้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อปรับลดพื้นที่อันตรายตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่รวม 331,104 ตารางเมตร โดยสามารถปรับสภาพให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้เพิ่มอีก 5,151 ตารางเมตร พร้อมตรวจพบวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) จำนวน 1 รายการ เป็นลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มิลลิเมตร จำนวน 1 นัด
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการทำให้ปลอดภัยและเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาในพื้นที่รวบรวมวัตถุระเบิดเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ยอดตรวจพบวัตถุระเบิดสะสมรวม 2 รายการ
สรุปผลการปฏิบัติ ปัจจุบันสามารถทำให้พื้นที่ปลอดภัยได้รวม 122,296 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 36.94 ของพื้นที่ทั้งหมด ขณะที่ยังคงเหลือพื้นที่ต้องดำเนินการอีก 208,808 ตารางเมตร หรือร้อยละ 63.06
ทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไป