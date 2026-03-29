“สิริพงศ์” อัด “พีระพันธุ์” ปมจวก “พาณิชย์” เกียร์ว่างไม่คุมราคาน้ำมัน สวนแรง ตอนมีอำนาจไม่ทำให้เสร็จ เก่งแต่วิจารณ์ผลงานอยู่ไหน
29 มี.ค. 69 – นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีต รมว.พลังงาน ออกมาวิจารณ์ เหตุใด กระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช้อำนาจควบคุมราคาน้ำมัน ว่า
หาก รมว.พาณิชย์ เข้าไปแทรกแซงราคาน้ำมัน จะถือว่า ทำเกินหน้าที่ เพราะกฎหมายไม่ให้กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปควบคุมราคาน้ำมัน โดยอ้างอิงคำพิพากษาศาลปกครอง คดีน้ำมันเชื้อเพลิง คดีดำที่ 1872/2556 และคดีแดงที่ 1937/2561 กระทรวงพาณิชย์ “ไม่มีอำนาจ” เข้าไปกำหนดราคาน้ำมัน
โดยคำพิพากษาศาลปกครอง ยืนยันว่า รัฐได้ยกเลิกการควบคุมราคาน้ำมันตั้งแต่ปี 2534 ให้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรี และมีหน่วยงานด้านพลังงานดูแลโดยตรง ทำให้คณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช่หน่วยงานกำหนดราคา โดย สถานะปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดยืนยันตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
ขณะที่ คำวินิจฉัยของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่า อำนาจกำกับราคาน้ำมัน อยู่ที่กระทรวงพลังงาน ส่วนกระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่เพียง ตรวจสอบการแสดงราคา
“ถ้าขืนไปทำตามที่ นายพีระพันธุ์ พูด รมว.พาณิชย์ จะผิดกฎหมายเสียเอง นายพีระพันธุ์ ก็เป็นนักกฎหมาย มีหรือจะไม่รู้ หรือทำไปทั้งหมด เพื่อต้องการวางกับดัก ขุดบ่อล่อปลา พร้อมกับหาแสงไปในตัว แบบทูอินวัน” นายสิริพงศ์ กล่าว
นายสิริพงศ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาคือ เรื่องนี้อยู่ในมือ กระทรวงพลังงาน ซึ่ง นายพีระพันธุ์ เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการ มีอำนาจเต็ม ดูแลโครงสร้างพลังงานมาตั้งหลายปี เห็นโครงสร้างราคาหมด จะถูกจะแพง นอกจากท่านรู้ ท่านยังมีอำนาจจัดการ แล้วทำไม ท่านไม่ทำ หรือทำไมไม่ทำให้มันเสร็จ จะมาเก่งอะไรกับรัฐบาล ที่ยังไม่มีอำนาจเต็มด้วยซ้ำ อย่าลืมว่า เรายังไม่ได้ ครม.ใหม่ ที่ทำงานกันอยู่คือ รักษาการ ทั้งนั้น