กกต. รอหนังสือ คณะรัฐมนตรี ขอไฟเขียว ลดภาษีสรรพสามิต 1 บาท ย้ำ พร้อม ประชุมด่วนทันที พิจารณา ลดผลกระทบต่อประชาชน

มี.ค. ว่าที่ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะส่งหนังสือขออนุญาตลดภาษีสรรพสามิต 1 บาทว่า

เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเลขาธิการ กกต. ก็มีความตระหนักกับเรื่องนี้พอสมควร ซึ่ง กกต. พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว และพร้อมที่จะประชุมด่วนทันที เพื่อพิจารณา เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชน เพียงแต่ว่า ขณะนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนทางธุรการ หากหนังสือส่งมาถึง กกต.เมื่อใด เชื่อว่า กกต. ก็พร้อมที่จะพิจารณา

เมื่อถามว่า หากหนังสือของครม. ส่งมาถึงเช้าวันพรุ่งนี้ (30 มี.ค.) จะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุม กกต. ให้พิจารณาในช่วงบ่ายได้เลยหรือไม่ ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า กกต. ย้ำว่า หากเป็นเรื่องเร่งด่วน ตามที่ ครม.ได้แจ้งมา กกต.พร้อมพิจารณาทันที ขณะนี้รอเพียงหนังสือจาก ครม. ส่งมา

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