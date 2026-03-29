ไม่แจ้งล่วงหน้า “นายกฯอนุทิน” เช่ารถขับ สุ่มตรวจ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ธาตุพนม เน้นย้ำการประหยัดพลังงาน ติดตามสถานการณ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อผู้ใช้บริการปชช.
29 มี.ค. 69 – ที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจํากัด กุลศักดิ์วิมล ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เช่ารถยนต์ขับ และสุ่มตรวจติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ จ.นครพนม
โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ เมื่อมาถึงสถานีบริการน้ำมัน นายกฯได้เติมน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 ด้วยตนเอง
โดย นายกฯ ได้เน้นย้ำให้ จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประหยัดพลังงาน และติดตามสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ จ.นครพนม มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรวม 333 แห่ง เป็นปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 72 แห่ง ในส่วนของ อ.ธาตุพนม มีสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ 10 แห่ง
ซึ่งสถานการณ์ด้านการให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ สถานะขอ งดีเซล เริ่มเป็นสีเขียว กระจายไปทุกอำเภอ และน้ำมันชนิดอื่นๆ ก็สามารถบริการให้กับประชาชนได้ตามปกติ ไม่มีการต่อคิวแน่นเหมือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ขณะลงพื้นที่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมลงพื้นที่ด้วย