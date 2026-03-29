“พณ.” เผย เตรียมออกมาตรการ “ลดค่าข้าวแกง” สนับสนุนร้านตามสั่ง ชะลอขึ้นราคา ขณะที่กระจายธงฟ้าใน 500 จุด ลดราคาสินค้าแบรนด์ทางเลือก 50% เพิ่มสิทธิ์ให้ เกษตรกร เรื่องปุ๋ย จากเดิม ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก 200 บาท และคูปองอีก 200 บาท ปุ๋ยอินทรีย์ ครอบคลุม 50 จว.
29 มี.ค. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์ตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงภาพรวม ประจำวัน โดย นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
กล่าวถึงมาตรการการดูแลค่าของชีพ และราคาสินค้าภายในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องราคาปุ๋ย และมาตราการการควบคุมราคาสินค้า มาตรการไทยช่วยไทย ที่มีการประกาศในวันที่ 1 เมษายนนี้ ว่า
จากสถานการณ์ต้นทุนพลังงาน และปัจจัยการผลิตที่ผันผวนสูงอาจจะทำให้ หลายคนกังวลเรื่องค่าของชีพกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและได้ดูแลให้ความเป็นธรรม ความเป็นธรรมต่อผู้ผลิต และผู้บริโภคอย่างสมดุลย์
โดย กระทรวงพาณิชย์ ได้มีมาตรการ การเชิงรุกลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชน ได้แก่โครงการไทยช่วยไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของ โดยนำสินค้า แบรนด์ทางเลือก ที่มีคุณภาพดีกว่า 1,000 รายการ จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 50% โดยจะคิกออฟอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายนนี้
นายฉันทพัทธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ยังมี โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งได้นำ สินค้าอุปโภคบริโภค มาลดราคาด้วย โดยเพิ่มจุดจำหน่าย สินค้าพิเศษให้ครบทุกจังหวัดกว่า 500 จุดทั่วประเทศ โดยใช้รถโมบายธงฟ้า เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลด้วย เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน สามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้า จำเป็นได้อย่างทั่วถึง
และยังเตรียมมาตรการในการดูแลค่า “ข้าวแกง” โดยนำวัตถุดิบสินค้าจำเป็นจากต้นทาง ไม่ว่า จะเป็น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เพื่อสนับสนุนร้านอาหาร ในกลุ่มร้านตามสั่ง ร้านข้าวแกง เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคา ไม่ให้สูงเกินสมควร
นายฉันทพัทธ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของปุ๋ย ล่าสุด กรมการค้าภายใน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า มีร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ขายปุ๋ยในราคาที่สูง ทำให้ต้นทุนเพาะปลูกเพิ่มขึ้น
ทางกรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตำรวจสอบสวนกลาง ตรวจสอบทันที โดยดำเนินการล่อซื้อ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า การขายปุ๋ยดังกล่าว มีราคาสูงตามข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ ได้เชิญผู้ประกอบการมาชี้แจง และตรวจสอบเอกสารว่า การซื้อการขายเป็นอย่างไร และได้ขยายการตรวจสอบไปยังร้าน ที่รับสินค้ามาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าที่ตำรวจ เพื่อตรวจสอบว่าราคาขายไม่เป็นธรรมหรือไม่
ดังนั้น หากท่านพบการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1569 หรือผ่านทางช่องทาง LINE @ DIT รวมทั้งส่งเอกสารประกอบมาด้วยไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่าย ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่กระทำผิดจะมีโทษตามกฎหมายสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายฉันทพัทธ์ กล่าวว่า ในส่วนของการลดต้นทุนค่าปุ๋ย กระทรวงพาณิชย์ มีโครงการธงเขียวพลัส ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิม ที่เคยให้ส่วนลดปุ๋ยเคมีกระสอบละ 200 บาทร่วม 5 กระสอบต่อราย คือลด 1,000 บาท
และปีนี้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับเกษตรกร ที่มีบัตรดินดีของกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านมาตรฐานของ กรมวิชาการเกษตร หรือเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ก็จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก 200 บาท และคูปองอีก 200 บาท
สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือสูงสุดถึง 1,400 บาทต่อราย ซึ่งกระทรวงฯมีแผนดำเนินโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุม50 จังหวัด โดยเริ่มที่ จ. กำแพงเพชร ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน ก่อนที่จะขยายไปพื้นที่เพาะปลูกอื่นๆทั่วประเทศโดยที่ตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านกระสอบ
ทั้งนี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว กระทรวงฯ ได้มีความ ร่วมมือกับผู้จำหน่ายปุ๋ย 26 แห่งในการจำหน่ายปุ๋ยราคาพิเศษหน้าโรงงานด้วย โดยตั้งเป้า 10 ล้านกระสอบ
“กระทรวงฯ มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศในการติดตามการขนส่งสินค้าและนำเรือวัตถุดิบของไทย ที่ยังติดค้างอยู่ซึ่งมีทั้งปุ๋ย น้ำมันเชื้อเพลิง และปิโตรเคมี ให้ออกจากช่องแคบฮอร์มูชให้ได้ พร้อมกับการแสวงหาแหล่งปุ๋ยอื่นๆ เพื่อให้ประเทศไทยมีใช้อย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตามกระทรวงฯขอยืนยันว่าเราจะดำเนิน มาตรการลดค่าครองชีพและลดต้นทุนทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน“รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว
กรมการค้าภายใน – dit.go.th