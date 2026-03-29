‘วิสุทธิ์’ ชี้ รัฐบาล ต้องเร่งแก้วิกฤตพลังงาน น้ำมัน เป็นวาระแห่งชาติ เหตุเป็นความเดือดร้อนปชช. มอง ‘คนละครึ่งพลัส’ เป็นนโยบายที่ดี แต่ต้องจัดลำดับความสำคัญ พรรคร่วม ต้องไปพูดคุยกัน
29 มีนาคม 2569 – นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีมีบางส่วนไม่เห็นด้วยกับ โครงการ คนละครึ่งพลัส เนื่องจากขณะนี้มีวิกฤตเรื่องน้ำมันอยู่ ว่า
ตนไม่ทราบรายละเอียด แต่พรรคร่วมรัฐบาลถึงเวลาตั้งรัฐบาลก็จะมีการประสานงานอยู่แล้ว ส่วนวิกฤตพลังงานต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัส ประชาชนลำบากทุกพื้นที่
นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า เรื่องใหญ่คือ รัฐบาล ต้องทำเรื่องน้ำมันเป็นวาระแห่งชาติ เรื่องคนละครึ่งพลัสถ้ามีเงินก็ทำได้ แต่วันนี้ถ้าไม่แก้เรื่องวิกฤตน้ำมันจะกระทบไปทุกระบบ
ตนอยากให้จัดตั้ง รัฐบาล เร็วๆ เพราะเกินศักยภาพของคนใดคนหนึ่งที่จะรับไป เรื่อง คนละครึ่งพลัสเป็นนโยบายที่ระหว่าง พรรคร่วมรัฐบาล ต้องไปพูดคุยกัน
เมื่อถามว่า มองว่า ควรจะแก้เรื่องวิกฤตน้ำมันให้รวดเร็วที่สุดใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้กระทบหมด เป็นเรื่องผลกระทบทั้งนั้น เป็นเรื่องที่วิกฤตที่สุด เท่าที่ตนเคยอยู่การเมืองมา นี่คือข้อเท็จจริง
“ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วย กับโครงการคนละครึ่งพลัส พรรครัฐบาล คุยกันเรื่องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา อาจมีเรื่องนี้ด้วยก็ได้ แต่เรื่องน้ำมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด ถ้าไม่ทุ่มเทแก้ไข เรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่ชี้เป็นชี้ตายความเดือดร้อนของรัฐบาล” นายวิสุทธิ์ กล่าว