“อนุทิน” เตรียมแผนรับมือภัย 4 ด้าน ภัยธรรมชาติ-เศรษฐกิจ-ความมั่นคง-สังคม พรรคภูมิใจไทยวางไทม์ไลน์ แถลงนโยบาย 7-9 เม.ย. กระตุ้นเศรษฐกิจ “Thailand 10 Plus” มี 4 ด้าน
29 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการ ตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ โดยจะนำรายชื่อ ขึ้นทูลเกล้าวันที่ 30 มี.ค. นี้ พร้อมกับเดินหน้า ทำร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาล ต่อ รัฐสภา
ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยวางไทม์ไลน์การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ไว้ก่อนสงกรานต์ช่วงประมาณ วันที่ 7-9 เม.ย. ซึ่งคำแถลงนโยบาย จะมีทั้งสิ้นประมาณ 20-30 หน้า
โดยมีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้ชื่อ “Thailand 10 Plus” มี 4 ด้าน คือ นโยบายการเติบโตอย่างทั่วถึง นโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจัดการหนี้ รวมถึงนโยบายอุตสาหกรรม เพื่อการสร้างรายได้
และแผนการรับมือภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตไว้ 4 ด้าน คือ ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคม