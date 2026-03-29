ปชน. สัมมนา สส. ฟิตพร้อมลุยงานสภา ย้ำตัวตนผู้แทนพรรคส้ม ทำงานการเมืองเพื่อประโยชน์ประชาชน “ณัฐพงษ์” ชี้เส้นแบ่งการเมืองไทยวันนี้ การเมืองของชนชั้นนำกับการเมืองของปชช.
29 มี.ค. 2569 – ที่พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรี พรรคประชาชนจัดสัมมนา สส. เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 หลักการครองตน ในฐานะผู้แทนราษฎร รวมถึงงานสร้างพรรคปชน. งานเครือข่ายพื้นที่ งานนโยบาย โดยมี ผู้บริหารพรรค สส. ทีมงานพรรคปชน. เข้าร่วมพร้อมเพรียง
ช่วงหนึ่ง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงเป้าหมายของการสัมมนาครั้งนี้ว่า เปรียบเหมือนการชวนทุกคนมาปลูกต้นไม้ ฝังเมล็ดพันธุ์ทางความคิด นั่นคือ ตัวตนแบบพรรคประชาชน ที่ส่งต่อมาตั้งแต่อดีตพรรคอนาคตใหม่ และอดีตพรรคก้าวไกล
ช่วยกันทำให้ต้นไม้นี้เติบโต รากแก้วแข็งแรง แผ่กิ่งก้านสาขา โดยต้องมีลำต้นที่ตั้งตรงและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
การสัมมนาครั้งนี้ต้องการส่งเสริมดึงศักยภาพของ สส. แต่ละคนออกมา เพื่อให้การทำงานของทุกคนผลิดอกออกผล ทั้งนี้ต้องไม่ลืมคิดถึงการส่งต่ออุดมการณ์ความเชื่อของเราด้วย ทำอย่างไรให้ตัวตนดีเอ็นเอแบบพรรคประชาชนกระจายไปสู่ต้นไม้ต่อๆ ไปทั่วประเทศไทย
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า เมื่อดูวิธีการทำงานของพรรคการเมืองทั่วโลก จะเริ่มต้นด้วยคำถามว่า เราตั้งพรรคการเมือง เพราะอะไร การปลูกฝังตัวตนแบบพรรคประชาชน ประกอบกับบริบทการเมืองไทยที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่า การเมืองไทยวันนี้ ไม่ใช่การแบ่งระหว่างซ้ายกับขวา แต่คือ การแบ่งระหว่างบนกับล่าง คือการเมืองของชนชั้นนำกับการเมืองของประชาชน เป้าหมายของเราคือ การเดินไปข้างหน้า เพื่อทำให้ประเทศนี้ เป็นการเมืองของประชาชน มากยิ่งขึ้น
โครงสร้างของพรรคประชาชน เรียกว่า “จตุสดมภ์” ประกอบด้วย พนักงานของพรรค เครือข่าย ผู้บริหาร นักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทุกคนในโครงสร้างของพรรคต้องมีดีเอ็นเอเดียวกัน คือตัวตนแบบพรรคประชาชน ได้แก่
1. ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
2. ทำงานเต็มกำลังเพื่อให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
3. ยึดมั่นในหลัก “คนเท่ากัน” ยอมรับทุกความแตกต่างหลากหลาย ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เป็น สส. แล้วทำตัวเป็นเจ้าขุนมูลนาย
4. ตระหนักรู้ว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคมวลชน ได้รับการสนับสนุุนเงินบริจาคจากประชาชน ต้องใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมอย่างรู้คุณค่าทุกบาททุกสตางค์ โปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้เสมอ
5. ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอำนาจรัฐ พรรคประชาชน ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผลักดันวาระและนโยบายของพรรคประชาชนไปสู่ความสำเร็จ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
6. ไม่ยึดติดตัวบุคคล มุ่งทำงานตามอุดมการณ์พรรค เพื่อประชาชน เจ้าของพรรค และประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ด้วยหลักการ “โดยประชาชน เพื่อประชาชน สร้างประเทศไทย ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน”
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วันนี้พรรคประชาชน ยังต้องการสร้างและขยายเครือข่ายเชิงพื้นที่ ให้ทุกพื้นที่มีคนที่เติบโตมาจากเมล็ดพันธุ์เดียวกันในการทำงานทางความคิด ขยายผลความร่วมมือ เพื่อผลักดันวาระของประเทศไทย ให้สำเร็จต่อไป