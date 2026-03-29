เปิดผลเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี 13 แห่ง นนทบุรี กำนันหนู คว่ำแชมป์เก่า-ผู้สมัครปชน. รองเลขาฯ กกต. แถลงปิดหน่วยเลือกตั้ง เผยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 29 มี.ค.2569 หลังจากที่ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาฯ กกต. แถลงปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณี อบต. จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง จำนวน 297 แห่ง โดยระบุว่า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 17.00 น. การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดย ที่ จ.นนทบุรี มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 13 แห่ง เนื่องจากยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย เทศบาลเมืองบางรักน้อย นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์ หรือกำนันหนู อดีตกำนันตำบลบางรักน้อย ชนะการเลือกตั้งขาดลอย โดยชนะทั้งนายอนุศิษย์ สุวรรณหงษ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน และนายพงศธร ศรีเดือน ซึ่งเป็นแชมป์เก่า
เทศบาลเมืองบางไผ่ นายวีรวัฒน์ อินทรลักษณ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ซึ่งลงแทนอดีตนายก อบต.คนเดิม สามารถเอาชนะคู่แข่งทั้ง 2 คนได้สำเร็จ คือ พ.ต.อ.วันชัย ชูจิตร และนายบัญญัติ นุชหมอน เทศบาลเมืองไทรน้อย นายประพัฒน์ ศรีชื่น อดีตนายก อบต. เอาชนะนายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ อดีต ส.ส.นนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านใหญ่บางบัวทอง ที่หันมาลงท้องถิ่นพื้นที่ไทรน้อย เขตติดต่อบางบัวทอง โดยนายประพันธ์ชนะไปอย่างขาดลอยพร้อมได้สมาชิกทั้ง 3 เขต 18 คน
เทศบาลตำบลขุนศรี นายพิชิต ศรศรี อดีตนายก อบต. ได้คะแนนเกิน 10% เทศบาลตำบลคลองขวาง นายสำเริง คุ้มด้วง อดีตนายก อบต. ชนะนายบุญธรรม โพธิ์สร้อย คู่แข่งอย่างขาดลอย พร้อมได้สมาชิกยกทีมทั้ง 2 เขต เทศบาลตำบลคลองพระอุดม นายสนิทนวลละออ อดีตนายก อบต. ได้คะแนนสูงสุด ชนะนายศรีชาติ จันทรา และนายประพาฬ จารุศังข์ 2 คู่แข่งไปอย่างอย่างสูสี
เทศบาลเมืองท่าอิฐ นายปรีดา เชื้อผู้ดี อดีตนายก อบต. ได้คะแนนเกิน 10% เทศบาลตำบลทวีวัฒนา นายอมรเทพ โกศลเวช อดีตนายก อบต. ได้คะแนนเกิน 10% เทศบาลตำบลไทรใหญ่ นายฉลวย ขันจำนงค์ อดีตนายก อบต. ได้คะแนนเกิน 10%
เทศบาลตำบลบางใหญ่ นายแสวง รอดยูร อดีตนายก อบต. ได้คะแนนเกิน 10% เทศบาลตำบลหนองเพรางาย นายสรัล ปลื้มเจริญ เอาชนะนายดอกรัก ฟักสุวรรณ อดีตนายก อบต. ไปได้หลายร้อยคะแนน
เทศบาลเมืองละหาร นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย อดีตนายก อบต. ชนะคู่แข่งคือนายยศพันธ์ อินแดง และนายพรศักดิ์ บุญมาหา เทศบาลเมืองลำโพ นายสุรศักดิ์ จาดบุญนาค อดีตนายก อบต. ยังคงชนะคู่แข่งคือนายไชยา สุขพลอย ได้สำเร็จ
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