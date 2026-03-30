สส.ตี๋ จี้ ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ระดับ 3 ให้ อนุทิน นั่งหัวโต๊ะ แก้ปัญหาให้คนเหนือโดยด่วน หลังจมฝุ่นพิษ กระทบสุขภาพ ค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน 5 วันต่อเนื่อง

วันที่ 30 มี.ค.2569 นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ หรือ สส.ตี๋ สส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Phattarapong Leelaphat – ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ถึงปัญหาสภาพอากาศทางภาคเหนือ ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงของฝุ่น ความว่า ฝุ่นพิษ​ PM2.5 ภาคเหนือ เกินกำลังหน่วยงานในพื้นที่​ และตอนนี้เข้าเกณฑ์ประกาศภัยพิบัติแล้วอย่างน้อย​ 9 จังหวัด ผู้ว่าฯต้องประกาศเขตภัยพิบัติและยกระดับเป็นภัยระดับ 3 ให้รัฐมนตรีมหาดไทยมาบัญชาการโดยด่วน

ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์

สส.ตี๋ ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน

อ้างอิงข้อมูล​ PM2.5 รายวัน(เฉลี่ย​ 24​ ชั่วโมง)​ จากศูนย์ CCDC​ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ และข้อมูลจากภาครัฐที่ตั้งเกณฑ์ประกาศเขตภัยพิบัติไว้ที่​ 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร​เฉลี่ย​ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง​ 5 วัน​ โดยให้เป็นการวัดจากสถานีกรมควบคุมมลพิษ/GISTDA หรือ​ สถานีภาคพื้นอื่น​ ซึ่งในกรณีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นสถานีภาคพื้นอื่น​ เข้าเงื่อนไขตรงนี้ชัดเจน​

วันนี้ (30มีนาคม69) แม้เกณฑ์ที่ตั้งสูงเวอร์จนเกินไป​ เราพบจังหวัดที่เข้าเกณฑ์ประกาศแล้วอย่างน้อย​ 9 จังหวัด​ คือ

  1. ​เชียงใหม่
  2. ​ลำพูน
  3. ลำปาง
  4. ​เชียงราย
  5. ​พะเยา
  6. ​น่าน
  7. ​แพร่
  8. ​แม่ฮ่องสอน
  9. ​ตาก

ตอนนี้​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ ทั้ง​ 9 จังหวัด ต้องประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฝุ่นพิษ​PM2.5​ โดยด่วน​ และเมื่อประกาศแล้ว​ ผมขอเรียกร้องให้​ทั้ง​ 9 จังหวัด​ แจ้งกรมป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​เพื่อให้ยกระดับภัยจากภัยระดับ​ 2 ที่จังหวัดจัดการกันเอง​ เป็นภัยระดับ​ 3 ที่ให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย​ ซึ่งคือ​ อนุทิน​ ชาญวีรกูล​ เป็นหัวโต๊ะนั่งบัญชาการ​ และเป็นผู้สั่งการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการอย่างเต็มที่ตามแผนป้องกันและบรรเทา​สาธารณภัย​ชาติโดยทันที

ผู้นำที่ดีไม่ว่าจะระดับไหน​ เมื่อมีอำนาจ​แล้ว ต้องไม่หนีปัญหา​ สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ​ สุขภาพและชีวิตของประชาชน​ การจัดการเชิงรุกในส่วนของหน้ากากอนามัยN95 มุ้งลดฝุ่นให้กลุ่มเปราะบาง​ ห้องปลอดฝุ่นที่ครอบคลุมและใช้งานได้จริง 24 ชั่วโมง​ รวมถึงการจัดการที่ต้นตอในการเติมงบฉุกเฉิน​ คน​ อุปกรณ์ในการจัดการไฟป่า​ ในส่วนนี้คือเหตุผลว่าประกาศแล้วได้อะไรครับ หยุดหนีปัญหา​ แล้วแก้ปัญหาให้คนเหนือโดยด่วน

ต่อมา สส.ตี๋ โพสต์อีกว่า สาส์นถึง​ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด​ ภัยพิบัติฝุ่นพิษครั้งนี้ ถ้าอยู่ข้างประชาชน​ ประกาศภัยพิบัติ-ยกระดับภัยให้รัฐบาลมาจัดการ​ ถ้าจะเซฟอนุทิน​และไม่ประกาศแบบนี้​ ระวังเจอม.157

สส.ตี๋

สส.ตี๋ เตือน ผู้ว่า ฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ

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