นายกฯ หารือ 8 หน่วยงาน-เลขาธฺการคณะฐมนตรี ครั้งสุดท้ายก่อนปิดซองรายชื่อ ครม.อนุทิน 2 นำขึ้นทูลเกล้าฯ วันนี้
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า โดยขับมาจอดที่อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
ผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ถือเป็นการหารือหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งสุดท้ายก่อนทูลเกล้าทูลฯหรือไม่ นายกฯ ไม่ตอบคำถาม แต่หันมายิ้มก่อนกล่าวว่า “เดี๋ยวไปประชุมก่อน มาสายแล้ว”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่าจะนำรายชื่อ ครม.ทูลเกล้าฯถวายวันนี้ (30 มี.ค.) อย่างไรก็ตาม พบว่ามีนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มายืนรอต้อนรับ ก่อนจะร่วมหารือกับหน่วยงานพร้อมกัน
สำหรับหน่วยงานหลักที่จะตรวจประวัติ รัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทิน 2 อาทิ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.): ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม คดีความ และประวัติการต้องโทษคุก
สำนักงานศาลยุติธรรม: ตรวจสอบข้อมูลการถูกฟ้องร้อง คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือคำพิพากษาของศาล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.): ตรวจสอบประวัติการถูกชี้มูลความผิดเรื่องการทุจริต การร่ำรวยผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ: ตรวจสอบว่าเคยมีคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้ามทางการเมืองหรือไม่
กรมบังคับคดี: ตรวจสอบสถานะการเป็นบุคคลล้มละลาย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.): ตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.): ตรวจสอบการถือครองหุ้นในบริษัทต้องห้ามตามกฎหมาย (เช่น ธุรกิจสัมปทานรัฐ หรือสื่อมวลชน)
สำนักงานอัยการสูงสุด : เช็กสถานะสั่งฟ้อง คดีอาญา