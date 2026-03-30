อนุทิน เผยรายชื่อ ครม.เรียบร้อย จ่อลงนามนำขึ้นทูลเกล้าฯ วันนี้ พร้อมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทันที หลังได้รับโปรดเกล้าฯ-เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความเรียบร้อยของรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ว่า

“เรียบร้อยดี สามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย โดยต้องรีบพิจารณาเอกสาร และดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ให้เร็วที่สุด”

เมื่อถามว่า ขณะนี้ไม่มีรายชื่อใดมีปัญหาแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า หากมีปัญหาก็ต้องตัดออก และ 35 รายชื่อก็อยู่ที่ตนหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามรับรอง จึงต้องมาประชุมให้เกิดความชัดเจน

เมื่อถามถึงความพร้อมด้านนโยบายของรัฐบาล นายกฯ พยักหน้ารับว่า มีความพร้อมแล้ว หากมีการโปรดเกล้าฯ และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อย สามารถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาได้ทันที

เมื่อถามย้ำว่าวางกรอบไว้ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยังระบุวันไม่ได้ ต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ ลงมา และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ก่อน

 

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