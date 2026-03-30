“นายกฯ อนุทิน” เผย สุ่มตรวจปั๊มนครพนม ส่วนใหญ่เปิดบริการปกติ ชี้ ลงพื้นที่เห็นปัญหาหน้างาน ทำให้มีข้อมูลมากขึ้น ตัดสินใจได้ถูกต้อง
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 30 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเดินทางลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันที่ จ.นครพนม เมื่อวานนี้ (29 มี.ค.) ว่า ปั๊มส่วนใหญ่มีการให้บริการตามปกติ แต่มีบางรายที่ยังไม่เปิดให้บริการ ซึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เราต้องมีการลงไปดู เหมือนสมัยที่มีการสู้รบในพื้นที่ตามแนวชายแดน ซึ่งต้องไปลงในพื้นที่ เพราะต้องตัดสินใจในหลายเรื่อง หากเราไปเห็นหน้างาน เห็นความเป็นไป เห็นปัญหา และเห็นข้อเท็จจริง รวมถึงได้สอบถามกับประชาชนทั่วไป ทำให้เรามีข้อมูลมากขึ้น จะได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง