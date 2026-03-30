อาลัย อดิศัย โพธารามิก อดีต รมว.ศึกษาธิการ-รมว.พาณิชย์ เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 85 ปี ลูกชายโพสต์ข่าวเศร้า เผยประวัติดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิชญ์ โพธารามิก ลูกชายของ นายอดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pete Bodharamik ความว่า 7.28 am : 28 มีนาคม 2569 คุณพ่อ จากไป อย่างสงบ ทุกคำสอน ทุกคำสั่งเสีย จะนำไปดำเนินการ ให้เรียบร้อยครับ พร้อมกับแนบกำหนดการ พีธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

จากนั้น วัดพุทธพรหมยาน พิชญ์ชาราม โพสต์ไว้อาลัย ความว่า ขอแสดงความไว้อาลัยอย่างยิ่ง ต่อการถึงอสัญกรรมของ คุณโยม ดร.อดิศัย โพธารามิก (ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ.) อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อุบาสกผู้มีจิตมั่นคงในพระพุทธศาสนา เป็นประธานทอดกฐินและอุปถัมภ์วัดพุทธพรหมยาน(พิชญ์ชาราม)ด้วยดียิ่งเสมอมา คณะสงฆ์ แม่ชี อุบาสก-อุบาสิกา วัดพุทธพรหมยาน(พิชญ์ชาราม)

สำหรับ อดิศัย เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2483 ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 โดยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (คุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ) ก่อนจะลาออกเมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว

อดิศัย

อดิศัย โพธารามิก

อดิศัย กลับมาทำงานการเมืองอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 7 และหลังจากดำรงตำแหน่งครบวาระในปี พ.ศ.2543 แล้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลชวน หลีกภัย

จากนั้นในปี พ.ศ. 2544 ในรัฐบาลสมัยที่ 1 ของทักษิณ ชินวัตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนสลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ.2546

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