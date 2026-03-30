ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยกำลังรวมข้อมูล-ร่างคำชี้แจงศาลรธน. ปมคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง โยนเป็นดูุลยพินิจศาล จัดคูหาจำลอง ส่วนมีผู้ร้องขอส่งเป็นพยานในศาล ดูความจำเป็นก่อน
เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2569 นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องร้องเรียนกรณีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง ปี 2569 ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและลับว่า ขณะนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีผู้มายื่นข้อมูลหลักฐาน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ร้องโดยตรง เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ และผู้ตรวจฯอยู่ระหว่างการพิจารณา
ส่วนที่ศาลให้ผู้ตรวจฯยื่นบัญชีพยานหลักฐาน และผู้ร้องต้องการให้ผู้ตรวจฯส่งรายชื่อเป็นพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น ขอดูในรายละเอียดก่อน ว่ามีความจำเป็นแค่ไหน เพราะผู้ตรวจฯ ได้ส่งข้อมูลให้ศาลในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยินดีพิจารณาข้อมูลที่ส่งมา ขณะนี้จึงยังไม่สามารถตอบอะไรได้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอยู่ เนื่องจากมีการส่งข้อมูลมาเมื่อไม่กี่วันนี้
นายทรงศัก กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาประเด็นที่มีการร้องเรียนการเลือกตั้ง 2569 ที่เหลือว่า พิจารณาไปได้พอสมควร เป็นประเด็นปลีกย่อย นอกเหนือจากเรื่องบาร์โค้ดและ คิวอาร์โค้ด เราก็ว่ากันไปตามข้อมูลหลายเรื่อง ซึ่งร้องว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้พูดถึงการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ทั้งนี้ ต้องดูไปตามข้อกฎหมายเพราะอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน เราสามารถวินิจฉัยเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีบทบัญญัติของกฎหมาย ระดับพระราชบัญญัติ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ถ้าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเรา ยกเว้นร้องว่าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพเหมือนที่เราได้ส่งศาลรัฐธรรมนูญไป
เมื่อถามว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีการจำลองจัดเลือกตั้งหรือไม่ นายทรงศัก กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นดุลยพินิจของศาล ซึ่งจะพิจารณาไปตามกระบวนการ เราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ ในส่วนของผู้ตรวจฯ กำลังร่างคำชี้แจงเพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่าในคำร้องมีการร้องขอให้จำลองเหตุการณ์จัดเลือกตั้งหรือไม่ นายทรงศัก กล่าวว่า ผู้ที่มายื่นข้อมูล ก็มีทั้งผู้ร้องและคนที่ไม่ใช่ผู้ร้อง ขอดูรายละเอียดก่อนเพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังมารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเด็นว่ามีเรื่องอะไรบ้าง จึงยังไม่สามารถตอบได้