จับตา 10 สส. ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลัง “ป.ป.ช.” จ่อนำคำร้องฟัน 44 อดีต สส.ก้าวไกล แก้ ม.112 ให้กรรมการชุดใหญ่รับรอง ภายใน 1-2 วันนี้ ก่อนส่งศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ที่ร่วมกันเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด 44 สส. และขอขยายเวลาการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาออกไปก่อนนั้น
ล่าสุด แหล่งข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 วันนี้ จะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ โดยต้องรอให้ประธาน ป.ป.ช.เรียกประชุม และบรรจุวาระ เพื่อให้มีมติรับรองคำร้องที่จะยื่นต่อศาลฎีกา ซึ่งหากมีมติรับรองแล้ว ตามขั้นตอนจะส่งคำร้องให้กับศาลฎีกาต่อไป ส่วนการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง สส.นั้น อยู่ที่การพิจารณาของศาลฎีกา
สำหรับรายชื่อของ 44 สส.พรรคก้าวไกล ที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 ในนามพรรคประชาชน ที่มีความเสี่ยงถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ มีจำนวน 10 คน แบ่งเป็น สส.บัญชีรายชื่อ 8 คน ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายรังสิมันต์ โรม นายวาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และอีก 2 คนที่เป็น สส.แบ่งเขต ประกอบด้วย นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กทม. และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม.