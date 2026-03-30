“อนุทิน” จ่อแต่งตั้ง “โบว์ ณัฏฐา” ขึ้นแท่น โฆษก ศบก. ลุยปรับรูปแบบแถลงข่าวใหม่ เจ้าตัวรุดสังเกตการณ์แล้ว เตรียมทำหน้าที่พรุ่งนี้วันแรก

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เตรียมแต่งตั้ง น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือโบว์ อดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ทำหน้าที่โฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกันนี้ ระหว่างที่มีการแถลงข่าว ศบก.ประจำวัน ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ณัฏฐา ได้มาร่วมสังเกตการณ์การแถลงข่าวด้วย

โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามมีกระแสข่าวว่า จะมาดำรงตำแหน่งเป็นโฆษก ศบก. มีหนังสือแต่งตั้งแล้วหรือไม่ น.ส.ณัฏฐา บอกว่า ยังไม่เห็นหนังสือแต่งตั้ง

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ศบก. ที่ดำเนินการจัดรูปแบบแถลงข่าวโดยกรมประชาสัมพันธ์ เตรียมปรับรูปแบบการแถลงข่าวประจำวันใหม่ โดยจะมีโฆษก ศบก. เป็นหลัก พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวคอยเสริมข้อมูล โดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (31 มี.ค. 2569)

นอกจากนี้ มีรายงานว่า น.ส.ณัฏฐา ได้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานนายอนุทิน และทำงานในพรรคภูมิใจไทยมาพักใหญ่แล้ว โดยยังไม่มีการออกหน้าสื่อ

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