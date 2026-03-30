สุดารัตน์ วอนรัฐ งดจัดเก็บภาษีชั่วคราว ราคาน้ำมันลดทันที 10 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จี้ทบทวนโครงสร้างราคาหน้าโรงกลั่น

วันที่ 30 มี.ค.2569 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กล่าวถึงสถานการณ์ ของน้ำคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้พี่น้องประชาชน “เดือดร้อนกันไปทั้งแผ่นดิน” ภายใน 3 อาทิตย์ ราคาน้ำมันขึ้นไปแล้ว 3 ครั้ง รวม 9 บาท

อย่างไรก็ตาม รัฐบาล กลับลดภาษีสรรพสามิต น้ำมัน เพียงบาทเดียวต่อลิตรเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ ภาษีสรรพสามิตที่รัฐบาลเก็บอยู่นั้นลิตรละเกือบ 7 บาท ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT อีก

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ในระยะนี้ขอให้รัฐบาลงดเก็บไปก่อนชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงทันที 10 บาท ดังนั้นอยากจะขอวิงวอน ให้รัฐบาลเห็นใจประชาชนช่วยให้ประชาชนอยู่รอดได้

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ขอเสนอให้รัฐบาลทบทวน “โครงสร้างราคาหน้าโรงกลั่น” โดยเฉพาะการคำนวณค่าการกลั่นและค่าการตลาดที่ควรสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ไม่ใช่อ้างอิงราคาเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์เพียงอย่างเดียวในยามวิกฤต

พร้อมทั้งเรียกร้องให้จัดตั้ง “กองทุนเฉพาะกิจ” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเกษตรกรโดยตรง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงลามไปเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่รุนแรงกว่าเดิม โดยย้ำว่าในภาวะที่รัฐบาลมีสถานะรักษาการ การตัดสินใจที่รวดเร็วและเห็นใจ คนตัวเล็ก คือบทพิสูจน์ความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลเต็มตัว

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