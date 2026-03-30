รัชดา สยบดราม่า โต้ข่าว ‘อนุทิน’ ถอยรถไฟฟ้าคันใหม่ ยันชัดเป็นของลูกชาย หลังโซเชียลตั้งคำถาม “จะซื้ออะไรนักหนา”

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่เพิ่มอีก 1 คัน โดยเป็นรถไฟฟ้าโตโยต้า bZ4X รุ่น AWD รถยนต์EV พลังงานไฟฟ้า แบรนด์ญี่ปุ่น

โดยระบุว่า เรื่องบ้านเมืองวิจารณ์ได้เลย เข้าใจในความกังวลของประชาชนอยู่แล้ว แต่บางเรื่องก็ใจเย็นแป๊บ

ตอนนี้มีความเข้าใจผิดกันว่า นายกฯอนุทิน ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่เพิ่มอีกแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และกำลังเตรียมขับมาทำเนียบฯ

จะซื้ออะไรนักหนา คือมันไม่ใช่ รถไฟฟ้าคันใหม่ค่ายญี่ปุ่นที่กล่าวถึงกันอยู่ เป็นของลูกชาย นายกฯไม่ได้ซื้อเพิ่ม มีแต่คันที่ขับมาทำเนียบฯ

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