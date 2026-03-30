ศบก.ตั้ง โบว์ ณัฏฐา นั่งโฆษกศบก. พร้อมเปิดเพจ ‘ศบก.’ แจงปมวิกฤตตะวันออกกลาง-โต้เฟคนิวส์

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แทน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม ในฐานะผอ.ศบก.ซึ่งติดภารกิจ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายดนุชา เปิดตัว น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา อดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งนายกฯ แต่งตั้งเข้าร่วมประชุมด้วย และจะมีการปรับรูปแบบการแถลงประจำวันใหม่ ให้โฆษกศบก. ทำหน้าที่เป็นหลัก

ด้านน.ส.ณัฏฐา กล่าวว่า ที่ประชุมศบก.เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ เห็นว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เร่งด่วน และเห็นว่าการแถลงข่าวประจำวันของศบก.ช่วงเวลา 11.00 น.ของทุกวัน ควรจะมีการปรับรูปแบบการแถลงข่าว โดยให้มีข้าราชการประจำมารอประชุมให้ข้อมูลเหมือนเดิม โดยตนจะเป็นคนสรุปย่อยข้อมูลในช่วงต้น เพื่อนำเสนอให้สื่อมวลชนได้รับทราบ ส่วนผู้แทนกระทรวงต่างๆจะตอบคำถามหลังตนสรุปประเด็นแล้ว

นอกจากนั้นยังเปิดเพจ “ศบก.”เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมด ทั้งกราฟฟิก และข้อมูลต่างๆรวมถึงชี้แจงกรณีที่มีเฟคนิวส์ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้โฆษกแถลงชี้แจงเรื่องดังกล่าว

 

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