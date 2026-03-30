อนุทิน ยืนยันนำรายชื่อ ครม.ทูลเกล้าฯแล้ว ปัดตอบส่งครบ 35 คนหรือไม่ ย้ำอยู่นอกเหนืออำนาจนายกฯ มั่นใจบริหารประเทศไม่ชะงัก เปลี่ยนผ่านรัฐบาลไม่สะดุด บอกใครอ้างรอแต่งตั้งต้องถูกตำหนิ
เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตนได้ลงนามเสนอรายชื่อครม. เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วตามขั้นตอน
เมื่อถามว่ารายชื่อครบทั้ง 35 คนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้รอ ตนเคยพูดไว้แล้วว่ารอให้โปรดเกล้าฯ รายชื่อลงมาก่อน การที่เราจะไปพูดในรายละเอียดนั้น เป็นสิ่งที่มิบังควร เมื่อเราทูลเกล้าฯ ตามกฎหมายได้เขียนไว้ให้มีพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของตน
เมื่อถามถึงงานแรกที่จะทำหลังตั้ง ครม.เรียบร้อยแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นงานต่อเนื่อง และมีรัฐมนตรีหลายคนได้อยู่ช่วยงานต่อ ส่วนใหญ่เป็นงานสำคัญที่ไม่ทำให้เกิดการชะงักในการบริหารประเทศ
เมื่อถามว่าหากมีรัฐบาลชุดใหม่ที่มีอำนาจเต็ม การบริหารงานจะไฉไลกว่าเดิมใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่รู้จะตอบอย่างไร แต่ยืนยันว่าจะสะดวก เพราะทุกคนอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และข้อสั่งการของตน ในฐานะนายกฯ จะทำให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นอย่างราบรื่นที่สุด
รับรองได้ว่ารัฐมนตรีของตน จะไม่มีใครออกมาพูดได้ว่าขอรอตั้งหรือขอทำงานก่อน หรือ ไม่อำนาจเต็มก่อน ไม่มีใครกล้าพูด เพราะเมื่อรู้ว่าพูดแล้วจะถูกตนตำหนิ วันนี้หัวหน้ารัฐบาลเป็นคนเดิม ดังนั้นคำว่าเปลี่ยนผ่านมีอยู่แล้ว แต่คำว่าสะดุด เพราะกฎหมายนั้นไม่มี