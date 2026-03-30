อนุทิน บอก ไม่มีรถพ่อ-รถลูก ช่วงนี้ยืมกันใช้ เผย ติดใจรถไฟฟ้า เสียงเงียบ-ฟีเจอร์เยอะ จะใช้จนกว่าราคาน้ำมันกลับมาปกติ ส่วนรถคลาสสิก-สูบใหญ่ คลุมผ้าไว้ก่อน

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 30 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ ซึ่งเป็นของลูกชายนายอนุทินว่า ไม่มีรถลูก รถพ่อ เพราะนอนอยู่บ้านเดียวกัน บางทีเขามายืมรถตน บางทีตนไปยืมรถเขา ซึ่งที่บ้านมีรถ 3-4 คัน ตอนนี้รถที่มีสูบเยอะก็จอดเอาผ้าคลุมไว้ก่อน แล้วมาใช้รถเล็กๆ

เมื่อถามว่าจะใช้รถไฟฟ้านานแค่ไหน นายกฯ กล่าวว่า จนกว่าราคาน้ำมันจะปกติ แต่เมื่อใช้รถไฟฟ้าเริ่มติดใจ เงียบดี ได้ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของรถ

ช่วงท้ายผู้สื่อข่าวกล่าวกับนายกรัฐมนตรีว่า รถยนต์ซีตรอง (Citroen Ds) ซึ่งเป็นรถคลาสสิก อาจจะน้อยใจ นายกฯ ตอบว่า “ซีตรองเอาไว้ก่อน 3 กิโลลิตร ไม่ไหว”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

นักร้องหนุ่ม ฟลุ๊ค ฐิติกร ดับเครื่องชนลั่นเอาอะไรก็ได้ อย่าxxxเมียเพื่อน 2ปีที่รับรู้และอดทน
2

มี “ตุ่มแดงนูน” ขึ้นตามตัว พร้อม 2 สัญญาณผิดปกติ อาจเสี่ยงโรคร้าย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ4 จับตา พายุไต้ฝุ่น "บาหวี่" เตือน ฝนตกหนัก
4

ถึงเวลาดวงวาสนาเปิด! หมอช้าง เปิด 3 ราศี งาน-เงิน-โอกาสใหม่ได้เร็วกว่าที่คิด
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

ผัวเมาหนัก เห็นหน้าเมียเป็นปีศาจ ใช้มือบีบคอ เสียชีวิตคาห้องเช่า
7

เปิดใจครั้งแรก "น้องเนเน่" สาวภูเก็ตวัย 16 คว้า 4 Yes เวที America’s Got Talent
8

ภรรยาช็อกร่ำไห้ รู้ข่าว สามีหนุ่ม เสียชีวิตในห้องนอน เผยคำพูดสุดท้าย
9

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ค.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เทียบราคาปิดวานนี้
10

สั่งปิดถนน ลดแรงสั่นสะเทือน เหตุดินทรุด อุโมงค์รถไฟฟ้า วงเวียนใหญ่ กทม. งัด 3 มาตรการด่วน รับมือ