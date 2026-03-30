อนุทิน บอก ไม่มีรถพ่อ-รถลูก ช่วงนี้ยืมกันใช้ เผย ติดใจรถไฟฟ้า เสียงเงียบ-ฟีเจอร์เยอะ จะใช้จนกว่าราคาน้ำมันกลับมาปกติ ส่วนรถคลาสสิก-สูบใหญ่ คลุมผ้าไว้ก่อน
เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 30 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ ซึ่งเป็นของลูกชายนายอนุทินว่า ไม่มีรถลูก รถพ่อ เพราะนอนอยู่บ้านเดียวกัน บางทีเขามายืมรถตน บางทีตนไปยืมรถเขา ซึ่งที่บ้านมีรถ 3-4 คัน ตอนนี้รถที่มีสูบเยอะก็จอดเอาผ้าคลุมไว้ก่อน แล้วมาใช้รถเล็กๆ
เมื่อถามว่าจะใช้รถไฟฟ้านานแค่ไหน นายกฯ กล่าวว่า จนกว่าราคาน้ำมันจะปกติ แต่เมื่อใช้รถไฟฟ้าเริ่มติดใจ เงียบดี ได้ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของรถ
ช่วงท้ายผู้สื่อข่าวกล่าวกับนายกรัฐมนตรีว่า รถยนต์ซีตรอง (Citroen Ds) ซึ่งเป็นรถคลาสสิก อาจจะน้อยใจ นายกฯ ตอบว่า “ซีตรองเอาไว้ก่อน 3 กิโลลิตร ไม่ไหว”