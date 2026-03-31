ทำเนียบรัฐบาล เข้ม เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ-เพิ่มมาตรการคัดกรองบุคคลเข้า-ออก หลังชายสูงวัยขี่มอเตอร์ไซค์บุกตึกไทยคู่ฟ้า
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.จิรศักดิ์ ไกรเพชร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบทางเข้าและออกบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะประตูฝั่งสะพานชมัยมรุเชฐ ภายหลังเมื่อวานนี้ (30 มี.ค.) มีชายสูงวัย ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาตึกไทยคู่ฟ้า
โดยประตูทางเข้าออก ฝั่งสะพานชมัยมรุเชฐ จะเปิดตามปกติ แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีเข้าปฎิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็จะปิด ส่วนประตู 4 จะเปิดให้รถเข้าและออก เวลา 06.30-09.30 น. และจะเปิดอีกครั้ง หลังเวลาเลิกงานเวลา 16:00 น.
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเพิ่มการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าและออกเข้มงวดมากขึ้น
ทั้งนี้ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังกองต่างๆ ถึงเวลาเปิดและปิดอีกครั้ง