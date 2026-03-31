‘ยศชนัน’ ดีใจ นั่งรองนายกฯ-รมว.อว. ยัน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เล็งใช้นวัตกรรม แก้วิกฤตพลังงาน-ฝุ่น PM 2.5 หวังไม่มีปัญหาช่องว่างระหว่างพรรค
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่า ดีใจที่คนไว้วางใจ และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
แน่นอนว่าเรื่องตำแหน่งในการทำงานต่างๆ มาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเดือดร้อนของประชาชน ในฐานะที่ดูแลกระทรวงอุดมศึกษาฯ มีหลายเรื่องที่เราพูดคุยแล้ว เรื่องวิกฤตพลังงาน พลังงานทดแทนต่างๆ เรื่องไบโอดีเซล การที่เราพยายามทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักร เครื่องยนต์ โดยใช้เรื่องของโซล่าต่างๆ แปลงให้เป็นสิ่งที่ทดแทนน้ำมัน
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ตรงนี้เราได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว การที่เราจะให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องอยู่อย่างปลอดภัยจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งขณะนี้ภาคเหนือเดือดร้อนพอสมควร การมอนิเตอร์ข้อมูลเรื่องไฟป่า หรือการใช้ข้อมูลเรื่องภาพถ่ายจากดาวเทียม
การที่เรามีความจำเป็นต้องระดมหน้ากากอนามัย เป็นเรื่องที่หลายมหาวิทยาลัยทำงาน และย้ำว่าหลายเรื่องมาพร้อมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่าไม่มีเวลาฮันนีมูน จะวางกรอบทำงานอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะกระทรวงเกี่ยวกับด้านสังคม ซึ่งพรรคเพื่อไทยดูแล นายยศชนัน กล่าวว่า เราดูแลตั้งแต่เรื่องคน ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบาง เด็ก จนถึงเรื่องการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องของพี่น้องที่ทำงานอยู่ รวมถึงกลุ่มคนผู้สูงอายุ
เราวางแผนล่วงหน้าไว้พอสมควร ตอนนี้พร้อมจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดย 1 เดือนแรกมีเรื่องจำเป็นที่ต้องทำเร่งด่วน และมีแนวทางที่จะวางแผนให้ประชาชนได้รับทราบว่าอะไรจะเป็นแนวทางที่ทำในระยะประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เป็นความหวัง ที่จะทำในระยะเวลา 2 ปี 4 ปี อย่างไรก็ตามต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับมือสิ่งที่ไม่คาดฝัน
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า เราต้องเตรียมความพร้อมจากหลายเรื่อง ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการได้เข้าร่วมสัมมนา ประธานสภาฯ ได้ระบุว่าปัจจุบันปัญหาค่อนข้างใหญ่พอสมควร การมีช่องว่างระหว่างคำว่าพรรคการเมือง มีความจำเป็นจะต้องทำให้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาของประชาชน กลไกการทำงานก็เป็นไปตามกลไกการทำงานของสภาฯ เรื่องกลไกการบริหารก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกัน
เมื่อถามว่า นโยบายเร่งด่วนที่จะบรรจุในกระทรวงอุดมศึกษาฯ และจะแถลงต่อสภาฯ มีเรื่องใดบ้าง นายยศชนัน กล่าวว่า มี 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องความเหลื่อมล้ำ การปรับโครงสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลายประเทศมองประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่เขาอยากจะมา เรามีทักษะของคน ทักษะแรงงานต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่
2.การวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว แน่นอนทุกคนมองว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลง เรามีความจำเป็นต้องลงทุนเรื่องนี้ ในการวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่งเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ในกระทรวงเท่านั้น ต้องดูเรื่องนโยบายงบประมาณของกระทรวงการคลัง โดยในส่วนนี้ต้องทำงานร่วมกันในทุกรูปแบบทุกมิติ เราสามารถดูเรื่องมิติเศรษฐกิจ หรือมิติปากท้อง ที่เป็นมิติเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาและทุนมนุษย์