“วุฒิสภา” ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ดึง แอปฯ ThaID สแกนคนเข้า-ออก ป้องกันคนนอกป่วนสภา “มงคล” ยัน ข้อมูลส่วนตัวไม่รั่ว

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการใช้งานระบบบันทึกการเข้า-ออก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เชื่อมโยงแอปพลิเคชัน ThaID ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวุฒิสภา โดยมีสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วม

นายนพดล อินนา สว. และรองประธานคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหภาพรัฐสภา (IPU) กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาให้มีความทันสมัย จึงดำเนินการพัฒนาระบบบันทึกการเข้า-ออก โดยนำเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน ThaID ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาประยุกต์ใช้ในการยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนเข้าสู่อาคารรัฐสภา

ส่วนข้อกังวลเรื่องข้อมูลในการเข้าออกอาคารรัฐสภาโดยใช้ Application ThaID จะรั่วไหลหรือไม่นั้นส่วนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่นมานานแล้ว จึงไม่กังวลเรื่องข้อมูลว่าจะรั่วไหล เพราะเป็นการนำระบบที่พัฒนาแล้วมาเชื่อมโยงกับระบบของวุฒิสภา

ด้าน ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ในสภาวการณ์ที่โลกมีความผันผวนและมีความเสี่ยงในหลายด้าน การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการจึงเป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยการบันทึกการเข้า-ออก ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดข้อจำกัดเดิมที่ใช้กระดาษแบบแมนนวล

ทั้งนี้ ระบบบันทึกการเข้า-ออก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือ Security System เป็นระบบที่นำเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน ThaID มาประยุกต์ใช้ในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภา

โดยมีการตรวจสอบจำนวนและข้อมูลของผู้ที่อยู่ภายใต้อาคารได้แบบเรียลไทม์ และมี Dashboard แสดงข้อมูลเชิงสถิติจำแนกตามประเภทบุคคล เพศ วัตถุประสงค์ของการเข้าอาคาร นอกจากนี้ยังสามารถนำฐานข้อมูลที่ได้มาวางแผนดำเนินการอพยพบุคคลเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

นักร้องหนุ่ม ฟลุ๊ค ฐิติกร ดับเครื่องชนลั่นเอาอะไรก็ได้ อย่าxxxเมียเพื่อน 2ปีที่รับรู้และอดทน
2

มี “ตุ่มแดงนูน” ขึ้นตามตัว พร้อม 2 สัญญาณผิดปกติ อาจเสี่ยงโรคร้าย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ4 จับตา พายุไต้ฝุ่น "บาหวี่" เตือน ฝนตกหนัก
4

ถึงเวลาดวงวาสนาเปิด! หมอช้าง เปิด 3 ราศี งาน-เงิน-โอกาสใหม่ได้เร็วกว่าที่คิด
5

ผัวเมาหนัก เห็นหน้าเมียเป็นปีศาจ ใช้มือบีบคอ เสียชีวิตคาห้องเช่า
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

เปิดใจครั้งแรก "น้องเนเน่" สาวภูเก็ตวัย 16 คว้า 4 Yes เวที America’s Got Talent
8

พนักงานร้านเนื้อดังกระทบหนัก บริษัทค้างจ่ายเงินเดือนหลายเดือน ก่อนทยอยจ่ายให้แค่ 6 %
9

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ค.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เทียบราคาปิดวานนี้
10

ภรรยาช็อกร่ำไห้ รู้ข่าว สามีหนุ่ม เสียชีวิตในห้องนอน เผยคำพูดสุดท้าย