“วุฒิสภา” ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ดึง แอปฯ ThaID สแกนคนเข้า-ออก ป้องกันคนนอกป่วนสภา “มงคล” ยัน ข้อมูลส่วนตัวไม่รั่ว
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการใช้งานระบบบันทึกการเข้า-ออก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เชื่อมโยงแอปพลิเคชัน ThaID ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวุฒิสภา โดยมีสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วม
นายนพดล อินนา สว. และรองประธานคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหภาพรัฐสภา (IPU) กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาให้มีความทันสมัย จึงดำเนินการพัฒนาระบบบันทึกการเข้า-ออก โดยนำเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน ThaID ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาประยุกต์ใช้ในการยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนเข้าสู่อาคารรัฐสภา
ส่วนข้อกังวลเรื่องข้อมูลในการเข้าออกอาคารรัฐสภาโดยใช้ Application ThaID จะรั่วไหลหรือไม่นั้นส่วนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่นมานานแล้ว จึงไม่กังวลเรื่องข้อมูลว่าจะรั่วไหล เพราะเป็นการนำระบบที่พัฒนาแล้วมาเชื่อมโยงกับระบบของวุฒิสภา
ด้าน ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ในสภาวการณ์ที่โลกมีความผันผวนและมีความเสี่ยงในหลายด้าน การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการจึงเป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยการบันทึกการเข้า-ออก ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดข้อจำกัดเดิมที่ใช้กระดาษแบบแมนนวล
ทั้งนี้ ระบบบันทึกการเข้า-ออก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือ Security System เป็นระบบที่นำเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน ThaID มาประยุกต์ใช้ในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภา
โดยมีการตรวจสอบจำนวนและข้อมูลของผู้ที่อยู่ภายใต้อาคารได้แบบเรียลไทม์ และมี Dashboard แสดงข้อมูลเชิงสถิติจำแนกตามประเภทบุคคล เพศ วัตถุประสงค์ของการเข้าอาคาร นอกจากนี้ยังสามารถนำฐานข้อมูลที่ได้มาวางแผนดำเนินการอพยพบุคคลเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้