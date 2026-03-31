ทบ.แจงดราม่าค่าเสบียงสนาม ยันจัดสรรให้คนละ 15 บาทต่อวัน ชี้บางหน่วยเข้าใจคลาดเคลื่อน จ่ายเงินสด-ผิดระเบียบ
เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าเสบียงสนามของกำลังพล ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยยืนยันว่างบประมาณดังกล่าวได้มีการจัดสรรให้หน่วยในพื้นที่ครบถ้วนแล้ว
พล.ต.วินธัย เปิดเผยว่า ค่าเสบียงสนามเป็นงบประมาณที่จัดสรร เพื่อใช้ในการจัดหาอาหาร หรือสิ่งของอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน โดยกำหนดอัตราเบิกจ่าย 15 บาทต่อวันต่อคน ทั้งนี้ ตามระเบียบราชการกำหนดให้ดำเนินการในรูปแบบการจัดหาเป็นสิ่งของ ไม่ใช่การจ่ายเป็นเงินสดโดยตรงให้กำลังพล
โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินการนั้น ฝ่ายปลัดบัญชี ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการทยอยเบิกจ่าย เพื่อนำไปใช้จัดหาอาหารและสิ่งของตามระเบียบที่กำหนด
พล.ต.วินธัย เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีหน่วยปฏิบัติราชการสนามเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อาจทำให้บางหน่วยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งบประมาณดังกล่าว ส่งผลให้มีการนำไปจ่ายเป็นเงินสดแก่กำลังพล ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ และอาจทำให้กำลังพลในหน่วยอื่นเกิดความเข้าใจผิดว่าไม่ได้รับสวัสดิการในส่วนนี้
พล.ต.วินธัย กล่าวย้ำว่า กองทัพบกกำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับกำลังพลในสังกัด เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทั่วถึงต่อไป