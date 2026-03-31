เปิดไทม์ไลน์ นายกฯ เตรียมนำครม. อนุทิน 2 ถวายสัตย์ปฏิญาณ 6 เม.ย. พร้อมถกครม.นัดพิเศษ เตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2569 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า หลังจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขั้นตอนหลังจากนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งกำหนดการเบื้องต้นว่านายกรัฐมนตรีเตรียมนำครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันจันทร์ที่ 6 เม.ย.นี้

ขณะที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้เตรียมนัดหมายครม.ชุดใหม่ ให้เดินทางมาพร้อมกันที่ตึกสันติไมตรี ในเวลาประมาณ 15.00 น. เพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวรัฐมนตรี และตรวจคัดกรองโควิด-19

ก่อนจะขึ้นรถยนต์ที่สลน.จัดเตรียมไว้ออกจากทำเนียบรัฐบาล ในเวลาประมาณ 17.00 น. ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการต่อไป

ภายหลังเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ คาดว่าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา และหารือถึงมาตรการเพื่อรองรับจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง

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