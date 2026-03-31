ประธานศาลรัฐธรรมนูญ โนคอมเมนต์ ปมแก้รัฐธรรมนูญ ยอมรับมีข้อบกพร่อง ชี้วาระดำรงตำแหน่ง 7 ปีสั้นไป ย้ำไม่เกี่ยวประโยชน์ส่วนตัว เผยคดีบัตรเลือกตั้งไม่ควรเกิน 1 ปี

วันที่ 31 มี.ค. 2569 ที่โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น เพราะเป็นเรื่องของรัฐสภา แต่ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง จากเดิมที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีเฉพาะคดีที่มีข้อขัดแย้งแต่รัฐธรรมนูญปี 60 อนุญาตให้มีการปรึกษาหารือได้

นายนครินทร์ พูดถึงวาระการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ปัจจุบันกำหนดให้มีวาระ 7 ปี ขณะที่ตนเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่กำหนดวาระตุลาการ 9 ปี จึงมองว่า 7 ปี เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกส่วนใหญ่กำหนดวาระไว้ 9-12 ปี ซึ่งเป็นมาตรฐานของยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย

“ประเทศไทยมีการลดวาระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจาก 9 ปีเหลือ 7 ปี ทำให้ตุลาการ ทำอะไรมากไม่ได้ เพราะในช่วงแรกตุลาการจะเสียเวลาไปกับการตั้งหลัก พอเริ่มชำนาญก็หมดวาระ โดยเฉพาะในปีหน้าจะมีตุลาการที่ครบวาระ 7 ปี 4-5 คน ซึ่งถือว่าระยะเวลาสั้นเกินไป ตรงนี้พูดในฐานะนักวิชาการไม่ได้พูดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว”

นายนครินทร์ กล่าว กล่าวถึงกรอบการพิจารณาคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งว่า ยังไม่สามารถตอบได้ ว่าจะใช้เวลาเท่าไร แต่ตามปกติไม่ควรเกิน 1 ปี และคดีที่ผ่านมาเคยมีการพิจารณายาวที่สุดอยู่ที่ 11 เดือน และไม่ควรจะเกินไปกว่านั้น อย่างไรก็ตามในคดีนี้ ต้องรอพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่าย ที่ได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนเสียก่อน

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