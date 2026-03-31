โฆษกกทม. ออกโรงแทนผู้ว่าฯกทม. ปัดเอี่ยวหาเสียง สก. ชี้เป็นสิทธิส่วนบุคคล ด้าน สก.ลาดกระบัง เผย ‘ชัชชาติ’ ไฟเขียวแล้ว พร้อมหนุนนโยบายต่อ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2569 ที่ศาลาว่าการกทม. นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร ชี้แจงแทนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X กรณีปรากฏแผ่นพับหาเสียงของผู้สมัคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ที่อ้างถึงการทำงานร่วมกับผู้ว่าฯ โดยยืนยันว่า ขณะนี้ผู้ว่าฯ และทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการสนับสนุนหรือการส่งผู้สมัคร สก.ลงเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การจัดทำสื่อหาเสียงดังกล่าว เป็นการดำเนินการของผู้สมัครแต่ละราย ซึ่งอาจนำเสนอผลงานหรือแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าฯ แต่ไม่ได้หมายความว่าได้รับการรับรองหรือสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าฯกทม.

หาก สก.หรือผู้สมัครรายใด ต้องการแสดงจุดยืนสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าฯกทม. ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ดำเนินการได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในสมัยหน้า ขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ แต่ปัจจุบันผู้ว่าฯ กทม. ยังคงมุ่งเน้นการทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานคร

ด้านนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา สก.เขตลาดกระบัง ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม Better Bangkok กล่าวว่า กลุ่ม Better Bangkok ได้หารือและขอคำแนะนำจากผู้ว่าฯกทม. เรื่องการใช้โทนสีและอัตลักษณ์ (CI) มาต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ กลุ่ม Better Bangkok มีนโนบายและแนวทางการทำงานไปในทิศทางเดียวกับผู้ว่าฯกทม. เพราะเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จึงพร้อมผลักดันและสนับสนุนนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม

จึงได้รับการอนุญาตให้ใช้อัตลักษณ์ รวมทั้งได้รับคำแนะนำจากผู้ว่าฯกทม. ว่าสามารถใช้โทนสีดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้มีข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ รวมทั้งสีเขียว เป็นสีประจำกรุงเทพมหานคร เป็นสีสาธารณะที่ทุกภาคส่วนนำไปใช้เพื่อสื่อสารถึงความเป็นกรุงเทพฯ ได้อย่างเหมาะสม และไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับพรรคใด

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