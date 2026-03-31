ชวน ถอดสายน้ำเกลือ เข้าบรรยากาศพิเศษรับ สส.ใหม่ เตือนอย่าเริ่มต้นการเมืองด้วยเงิน หวั่นเกิดวงจรอุบาทว์ ขอยึดประโยชน์ประชาชนเหนือผลประโยชน์การเมือง ลั่นหาก รธน.ดี แต่คนไม่ดี กฎหมายก็มีปัญหา
เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 31 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา บรรยายในงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสส.ที่ได้รับเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 ว่า ตนเป็นสส. เมื่อ 57 ปีมาแล้ว ตนเข้ามาเป็นสส.ไม่ใช่เพราะไม่มีงานทำหรือไม่มีที่ไป แต่ตั้งใจว่าอยากเป็นนักการเมือง จึงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์และชนะการเลือกตั้งได้เป็นสส.สมัยแรก
ต่อมาในรัฐธรรมนูญปี 2540 ระบุให้มีสส.แบบบัญชีรายชื่อ ฉะนั้น จึงอยากบอกว่าสมัยแรกได้มาเป็นสส.ยากแค่ไหน แต่การเป็นสส.สมัยที่ 2 ยากกว่า ทั้งนี้ ตนได้บอกเพื่อนผู้ร่วมพรรคอยู่เสมอว่าอย่าเป็นนักการเมืองที่ใช้เงิน ถือเป็นเรื่องหนึ่งของการการเมืองแบบสุจริต
นายชวน กล่าวต่อว่า การที่พวกเราเป็นสส.ใหม่ในสมัยนี้ หากเริ่มจากการใช้เงินจะไม่มีลดลง มีแต่เพิ่มขึ้น อยากให้ทำการเมืองแบบสุจริต ไม่เช่นนั้นในอนาคตก็จะมีแต่การเตรียมเงิน เพราะถือเป็นการเมืองแบบธุรกิจ เอาเงินส่วนนั้นมาเป็นกำไรซื้อเสียงเพื่อให้กลับมาเป็นรัฐมนตรี และหาเงินกลับไปซื้อเสียง ถือเป็นวงจรอุบาทว์ทางการเมือง
อยากบอกว่าวงจรอุบาทว์ทางการเมือง กำลังจะลามไปสู่วงจรอุบาทว์ข้าราชการ ซึ่งข้าราชการบางกระทรวงที่ถูกแต่งตั้งเพราะนักการเมืองต้องการโกง เพราะข้าราชการที่ดีไม่ยอมหาเงินให้เขา สุดท้ายเราจะได้รัฐมนตรีโกง อธิบดีโกง และยังอาจจะลามไปสู่วงจรอุบาทว์ขององค์กรอิสระ
นายชวน กล่าวด้วยว่า เราเลือกผู้แทนราษฎรมา 27 สมัย แต่ตอนนี้สภาพเป็นเช่นนี้หรือ เรามีองค์กรที่พร้อมตั้งแต่ยอดลงมาล่าง มีกฎหมายรองรับ มีตำแหน่งประจำกระจายอยู่ทั่วประเทศ แล้วเขาทำหน้าที่หรือไม่ บางคนทำหน้าที่แต่ไม่ครบถ้วน
ขอให้ดูตัวอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำหน้าที่ตามกฎหมาย เพราะทำให้การเลือกตั้งสำเร็จ แต่ยังทำไม่เสร็จเพราะทำแบบตรงไปตรงมาและสุจริตหรือไม่ ซื้อเสียงหรือไม่โกงหรือไม่ กกต.ไม่สามารถพิสูจน์ได้
นายชวน กล่าวอีกว่า สภาฯ ปัจจุบันนี้มีเครื่องมือพร้อมมาก แต่เราต้องรักษามารยาท ในการทำงานของพวกเรานั้น แน่นอนที่สุดว่าเราเป็นทั้งฝ่ายค้านหรือรัฐบาลที่มีสส.รุ่นใหม่หรือหน้าใหม่
ในการทำหน้าที่นั้น แม้จะมาจากการเลือกตั้ง แต่หากใช้อำนาจในทางที่มิชอบ จะทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤต และรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฎิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ และประชาชนโดยรวม แม้รัฐธรรมนูญจะดี แต่หากคนไม่ดี กฎหมายนั้นจะมีปัญหา จึงพูดอย่างเต็มปากว่ากฎหมายที่ดีและคนที่ดีจะไปด้วยกัน
นายชวน กล่าวว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะรับพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมาที่ว่ายึดถือความถูกต้องและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่หากประโยชน์ของประเทศชาติขัดกับประโยชน์ของนักการเมือง พระบรมราโชวาทบอกว่าให้ยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด
นายชวน ยังได้ฝากหนังสือบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งได้จัดทำไว้ตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นประธานสภาฯ เราต้องทำให้ดีขึ้น อย่าให้เขาบอกว่านี่คือระบบที่ล้มเหลว เราต้องทำทุกอย่างตามความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต
ขณะนี้เกิดวิกฤตราคาน้ำมันสูง หากเราทำถูกต้อง ไม่กักตุน ยึดประโยชน์ส่วนรวม แม้ชาวบ้านจะกระทบ แต่อย่างน้อยถ้วนหน้า คนที่เป็นเศรษฐีก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน ขอให้พวกเรา มีส่วนร่วมเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ให้เบาบางลง อย่าหาผลประโยชน์เพียงเพื่อคืนทุนที่ลงไปอย่างมหาศาล
นายชวน เผยว่า วันนี้ตนได้ถอดสายน้ำเกลือจากโรงพยาบาล เนื่องจากติดเชื้อตั้งแต่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยก็เข้าโรงพยาบาลเลย แต่งานนี้รับปากไว้ล่วงหน้า จึงต้องมา และหลังจบการบรรยายก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อและนอนพักรักษาตัวตามที่หมอสั่ง