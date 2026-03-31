ไทยยิงเตือน 4 นัด หลังกระสุนเมียนมา ข้ามตกแม่สอด บ้านห้วยมหาวงศ์ มีคนเจ็บ ย้ำปฏิบัติตามกฎใช้กำลังเคร่งครัด เกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด

วันที่ 31 มี.ค. 2569 พล.ต.ไมตรี ชูปรีชา ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร (ผบ.กกล. นเรศวร) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 16.10 น. เกิดเหตุสู้รบระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิละป่าน ฝั่งประเทศเมียนมา

ระหว่างการปะทะ มีกระสุนปืนไม่ทราบชนิดยิงข้ามมาตกในพื้นที่ฝั่งไทย บริเวณบ้านห้วยมหาวงศ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และมีแรงงานชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บ

ภายหลังเกิดเหตุ พล.ต.ไมตรี ได้รายงานสถานการณ์ไปยัง พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 และขออนุมัติยิงกระสุนควันเพื่อเตือน จำนวน 4 นัด โดยดำเนินการทันทีหลังเกิดเหตุ

ทั้งนี้ กองกำลังนเรศวรยืนยันว่า ยังคงปฏิบัติตามกฎการใช้กำลัง (Rules of Engagement: ROE) อย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

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