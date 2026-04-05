ยศชนัน ควง อัครนันท์ แลกเปลี่ยนความเห็นการศึกษาไทย รมช.ศึกษา ยันตั้งใจทำงานเต็มที่ ฟื้นความหวังการศึกษาไทย ครูมีความสุขกับการสอน โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากความรุนแรง
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2569 ที่ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯ และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การศึกษาไทย จะเป็นอย่างไร ถ้าเราทุกคนลุกขึ้นทำเอง” ภายในกิจกรรม “งานครูปล่อยแสง ปีที่ 7” ซึ่งจัดโดยเพจ “ก่อการครู”
นายอัครนันท์ กล่าวว่า ตนอยากเห็นการศึกษาของไทยกลับมามีความหวัง ซึ่งการที่ได้ทำงานร่วมกับนายยศชนัน เป็นสิ่งที่รู้สึกว่านี่คือทีมเวิร์ค ที่จะทำงานร่วมกันให้การศึกษาไทยมีความหวังอีกครั้ง
นายอัครนันท์ กล่าวว่า ยอมรับรู้สึกหนักใจในตอนแรกที่ต้องเข้ามาดูเรื่องการศึกษา แต่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ ก็อยากเป็นคนรุ่นใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการช่วยผลักดันการศึกษาของไทยให้เปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยต้องฟื้นความหวังการศึกษาไทย ที่ต้องทำให้ครูกลับมามีความสุขกับการสอน ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะงานเอกสาร เพิ่มเวลาคุณภาพในห้องเรียน
นายอัครนันท์ กล่าวว่า พร้อมทั้งสนับสนุนสวัสดิการและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสามารถสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้โรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากความรุนแรง การกลั่นแกล้ง และการเลือกปฏิบัติ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง และส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
“ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีใคร หรือพรรคการเมืองใด อยากเห็นประเทศไทยล้าหลัง ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเริ่มจากการศึกษาที่ดี ผมในฐานะฟันเฟืองของกระทรวงศึกษาธิการจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเราจะตั้งใจทำงาน เพื่อการศึกษาของไทยที่ดีขึ้น“ นายอัครนันท์ กล่าว