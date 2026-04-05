ชัยชนะ ชง 3 แนวทาง แก้น้ำมันแพง ชี้ลดได้ลิตรละ 10 บาท ช่วยประชาชน จี้รัฐเลิกอ้างสถานการณ์สงคราม ลั่นถ้าไม่เข้าใจให้มาถามได้

วันที่ 5 เม.ย. 2569 นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันว่า รัฐบาลต้องเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเสนอ 3 แนวทางให้รัฐบาล เพื่อสามารถปรับลดราคาน้ำมันลงได้ประมาณลิตรละ 10 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน ได้แก่

1.ปรับลดเงินภาษีกำไรส่วนเกิน หรือ ภาษีลาภลอย ลิตรละ 3 บาท
2.งดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันลิตรละ 6 บาท
3.ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ทั่วประเทศ งดจัดเก็บภาษีอีกลิตรละ 0.69 บาท

“ลองทำดู ประชาชนและประเทศชาติจะได้ไม่ลำบาก ถ้าหากไม่เข้าใจรูปแบบสอบถามได้” นายชัยชนะ กล่าว

นายชัยชนะ ระบุอีกว่า หากรัฐบาลดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ และเรียกร้องให้รัฐบาลหลีกเลี่ยงการอ้างปัจจัยจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศมากเกินไป และรัฐบาลมีเครื่องมือในการบริหารจัดการภายในประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
2

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
3

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
4

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
5

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
6

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
7

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69
8

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
9

ระทึก! พายุฝนถล่ม เสียงไม้ลั่น เรือนร้านอาหารพังถล่ม ทับลูกค้าบาดเจ็บหลายราย
10

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป