ชัยชนะ ชง 3 แนวทาง แก้น้ำมันแพง ชี้ลดได้ลิตรละ 10 บาท ช่วยประชาชน จี้รัฐเลิกอ้างสถานการณ์สงคราม ลั่นถ้าไม่เข้าใจให้มาถามได้
วันที่ 5 เม.ย. 2569 นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันว่า รัฐบาลต้องเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเสนอ 3 แนวทางให้รัฐบาล เพื่อสามารถปรับลดราคาน้ำมันลงได้ประมาณลิตรละ 10 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน ได้แก่
1.ปรับลดเงินภาษีกำไรส่วนเกิน หรือ ภาษีลาภลอย ลิตรละ 3 บาท
2.งดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันลิตรละ 6 บาท
3.ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ทั่วประเทศ งดจัดเก็บภาษีอีกลิตรละ 0.69 บาท
“ลองทำดู ประชาชนและประเทศชาติจะได้ไม่ลำบาก ถ้าหากไม่เข้าใจรูปแบบสอบถามได้” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ ระบุอีกว่า หากรัฐบาลดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ และเรียกร้องให้รัฐบาลหลีกเลี่ยงการอ้างปัจจัยจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศมากเกินไป และรัฐบาลมีเครื่องมือในการบริหารจัดการภายในประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มีประสิทธิภาพ