ประชาธิปัตย์ ทำบุญครบรอบ 80 ปี “แกนนำ-สมาชิกฯ” ร่วมคับคั่ง ภท. ส่งศิษย์เก่าปชป.อวยพร ขณะที่ อภิสิทธิ์ เชิญประชาชนร่วมเฉลิมฉลอง 80 ปี จัดกิจกรรม 12 เดือน ฟื้น บลูอคาเดมี่ – บลูแคมป์ ปั้นนักการเมืองรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่พรรคประชาธิปัตย์ มีการจัดงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งพรรค 80 ปี ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ โดยจัดทำพิธี 3 ศาสนา คือ พิธีอิสลาม พิธีพราหม์ เพื่อบวงสรวงองค์พระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ และ พิธีพุทธ โดยมีแกนนำพรรค อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรค นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยสมาชิกพรรคเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นอกจากนั้นยังมีตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทย นำโดย นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ และรมว.พลังงาน นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา และ รมช.คมนาคม นายสมยศ พลายด้วง สส.สงขลา นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รวมถึงพรรคพลังประชารัฐ นำโดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ มามอบแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีด้วย
ทั้งนี้พรรคฯได้จัดหนังสือบันทึกลายเส้นประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นผลงานของนายชวน และพระหลวงพ่อโสธร หลวงปู่ทวด เป็นของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ครบรอบ 80 ปีพรรคประชาธิปัตย์ด้วย
จากนั้นนายอภิสิทธิ์ พร้อมสมาชิกพรรคได้ร่วมเปิดร้านจำหน่ายของที่ระลึกแบบถาวร ชื่อว่า ของดี ที่ตั้งอยู่บริเวณภายในสำนักงานพรรคด้วย ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงกิจกรรมที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ว่า นอกจากมีจัดพิธีทางศาสนาแล้ว ระยะเวลา 80 ปีของพรรคตนได้เห็นความสำคัญทางการเมืองในเรื่องอุดมการณ์ ยึดมั่นอุดมการณ์ความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเททำงานให้ประเทศ และประชาชนมาโดยตลอด สืบทอดกันมาสู่นักการเมืองหลายรุ่น ตนพูดเสมอว่าตนเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกที่อายุน้อยกว่าพรรค ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าสถาบันนี้อยู่มายาวนานกว่าบุคคล และตนเชื่อมั่นว่าด้วยสมาชิกรุ่นใหม่ที่เข้ามาจะทำหน้าที่สืบทอดอุดมการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า 80 ปีที่ครบรอบ ไม่ได้ตั้งใจรำลึกถึงอดีตเท่านั้น แต่จะเป็นหมุดหมายที่ก้าวต่อไปภายใต้กรอบความคิด 80 ปี ประชาธิปัตย์สถาบันการเมืองก้าวใหม่เพื่อทุกคน โดยจะจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี นอกจากนั้นจะมีจัดกิจกรรมช่วงเย็นงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยได้เชิญบุคคลที่เคยผ่านพรรคประชาธิปัตย์ ฐานะเป็นยุวประชาธิปัตย์ และผู้รับการฝึกอบรมจากหลักสูตรต่างๆ ของพรรค ที่ปัจจุบันทำชื่อเสียงและทำประโยชน์ นอกจากนั้นจะมอบรางวัล บลู อวอร์ดให้กับผู้นำรุ่นใหม่ที่เคยผ่านการอบรมของพรรคและได้จบไปเป็นผู้ที่ได้มีกิจกรรมหรือประกอบอาชีพที่โดดเด่น มีคุณค่าต่อสังคม
นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า จากนั้นทุกเดือนจะมีจัดกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง โดย พ.ค. จะฟื้นกิจกรรม “Blue House” ซึ่งที่ผ่านมาเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แต่ครั้งนี้นอกจากช่วยเหลือประชาชน จะนำเทคโนโลยีเพื่อติดตามการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่รับเรื่องราวต่างๆ ติดตามสถานะของรัฐบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบKPI ของประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้
เดือนมิ.ย. จะเปิดตัว “Blue Academy”(บลู อคาเดมี่) เพื่อทำหน้าที่อบรมหลักสูตร ความคิด อุดมการณ์ทางการเมือง เพื่อสร้างบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพ ตามอุดมการณ์ของพรรค
เดือนก.ค. เป็นช่วงปิดสมัยประชุม จะทำบลู แคมป์ พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้คนรุ่นใหม่และสมาชิกพรรค ทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ เดือนส.ค. เดินหน้าตระเวนพบปะประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้กรอบความคิดว่า ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคได้อย่างไร
เดือน ก.ย. เป็นช่วงที่มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ในวาระสอง และวาระสาม พรรคจะมีกลไกตรวจสอบเข้มข้น โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาติดตามการทำงบประมาณ เดือน ต.ค. ถือเป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์การเมืองไทย จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำรวจประวัติศาสตร์ของไทยควบคู่กับการจัดงานรียูเนี่ยน หรือ โฮมคัมมิ่ง เพราะประชาธิปัตย์มีศิษย์เก่าในพรรคการเมืองต่างๆ จะเชิญมาให้สะท้อนมุมมองการทำงาน เดือน พ.ย. พรรคจะเป็นเจ้าภาพจัดเวทีประชุมใหญ่ Liberal International ในประเทศไทยเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นสมาชิกขององค์กรสมาชิกพรรคการเมืองทั่วโลกแนวเสรีนิยม และทำให้เห็นบทบาทของพรรคว่า ไม่ได้สนับสนุนอุดมการณ์ของเราภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองทั่วโลกที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
เดือน ธ.ค. จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเพื่อครอบคลุมทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ เพื่อเดินหน้าปกป้องสิทธิ์ของคนทุกคนและสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหัวใจของเสรีนิยม
ต่อจากนั้นในเดือน ม.ค.2570 พรรคจะติดตามการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเดือนที่มีการประชุม World Economic Forum เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอื่นๆ
ส่วนเดือน ก.พ. 2570 ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจสีเขียวอย่างแท้จริง โดยพูดถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางที่พรรคผลักดัน
และเดือนมี.ค.2570 จะมีการจัดสมัชชาประชาชน เป็นการรวมตัวของสมาชิกพรรคและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเพื่อวางรากฐานแนวทางอนาคตของประเทศร่วมกัน
“สิ่งที่อยากย้ำคือ กิจกรรม 80 ปี ไม่ใช่กิจกรรมที่มองย้อนหลังเท่านั้นแต่เป็นก้าวที่เดินไปข้างหน้าจึงขอเชิญชวนทุกคนมาเดินพร้อมกับเราเพื่อสร้างอนาคตที่ดีสำหรับคนไทยทุกคน” นายอภิสิทธิ์
จากนั้นนายอภิสิทธิ์ ให้ นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา และรองหัวหน้าพรรคฯ เป็นผู้กดปุ่มเปิดร้านของ..D เพื่อให้สินค้าขายดีเหมือนที่นายจูรีขายของ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมร้านของ..D ซึ่งมีสินค้าของที่ระลึกวางจำหน่าย อาทิ เสื้อแจ็คเก๊ต เสื้อยืด ปากกา แก้วน้ำ เป็นต้น