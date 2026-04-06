ภูมิใจไทย ทำบุญวันเกิดพรรค ก้าวสู่ปีที่ 18 ‘อนุทิน’ เปลี่ยนทะเบียนรถเป็นชื่อลูกสาว แกนนำพรรคการเมืองตบเท้ายินดี ‘จุลพันธ์’ อวยพร “ขอให้เป็นปีที่ดี เดินหน้ารัฐบาลอย่างแข็งแรง”

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 เม.ย. 2569 พรรคภูมิใจไทย จัดงานพิธีทำบุญพรรคภูมิใจไทย “ก้าวสู่ปีที่ 18” โดยมีการประกอบพิธี 2 ศาสนา ซึ่งศาสนาพุทธ มีพระพรหมวชิรโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย – เนปาล เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

ขณะที่ศาสนาอิสลาม มีคณะมาจากโรงเรียนจุฬาราชมนตรี มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ มาทำพิธีศาสนา โดยมีแกนนำพรรค และ สส. ทยอยเดินทางเข้าพรรคตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มีบรรดาพรรคการเมืองและนักการเมืองมาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ก้าวสู่ปีที่ 18 อย่างคึกคัก อาทิ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรคพลังประชารัฐ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ

 

 

ต่อมาเวลา 10.08 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวมาที่ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยมี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี, นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์, วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เสร็จสิ้นภารกิจพิธีบวงสรวงพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร ที่หอพระนาคปรก กระทรวงมหาดไทย มาด้วย

เมื่อถามว่ารถไฟฟ้าขับนิ่มหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า “ดี” ก่อนจะเดินไปทักทายกับนายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะตัวแทนพรรค ที่มารอแสดงความยินดี พร้อมช่อดอกไม้

ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้เปลี่ยนทะเบียนรถ จากเดิม “จต 32” เป็น “สน 32” ซึ่งทะเบียนดังกล่าวมีชื่อของนายเศรณี ชาญวีรกูล เป็นผู้จดทะเบียน ส่วนทะเบียน “สน” เป็นชื่อเล่นของบุตรสาวของนายอนุทิน

จากนั้นเวลา 10.13 น. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค มาร่วมอวยพรพรรคภูมิใจไทยเช่นกัน โดยระบุถึงคำอวยพรว่า “ขอให้เป็นปีที่ดี เดินหน้ารัฐบาลอย่างแข็งแรง”

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญ นายอนุทิน พร้อมรัฐมนตรี แกนำพรรค และ สส. ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนที่จะประชุมพรรคภูมิใจไทย ในเวลา 13.00 น.

 

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