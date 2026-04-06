จับตา ครม.นัดพิเศษค่ำนี้ ถกรื้อโครงสร้างราคาน้ำมัน-รับทราบร่างคำแถลงนโบาย ทำเนียบคึกคัก สุขสมรวย-ศุภจี ส่งทีมงานขนของ-ดูห้องบนตึกบัญชาการ

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ทีมงานของนางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขนของเข้ามาไว้ยังห้องทำงานชั้น 4 ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเดิมเป็นห้องทำงานเดิมของนายสันติ ปิยะทัต อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังมีทีมงานของศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เข้ามาดูความเรียบร้อยของห้องทำงานที่ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 เช่นเดียวกับทีมงานของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งใช้ห้องทำงานเดิมที่ตึกบัญชาการ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) นัดหมายคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ในเวลา 15.00 น. เพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวรัฐมนตรี และตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ก่อนจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้น เวลา 17.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะนำ ครม.ชุดใหม่ ขึ้นรถยนต์ที่สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีจัดไว้ให้ เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในเวลา 19.00 น.

จากนั้นเวลา 20.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ครม.นัดพิเศษ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระที่สำคัญคือรับทราบร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ที่จะมีการแถลงในวันที่ 9-10 เม.ย.นี้

นอกจากนี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) จะรายงานให้ ครม.รับทราบถึงผลการหารือกับกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น เพื่อปรับปรุงโครงสร้างราคาขายส่งนํ้ามันหน้าโรงกลั่น

 

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