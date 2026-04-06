อภิสิทธิ์ ดักคอรัฐบาล เร่งสางปม ไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน ทั้งที่เคยเตือนนานแล้ว แต่ถูกเมิน จี้โรงกลั่นช่วยแบกรับภาระประชาชนกลุ่มเปราะบาง บอกอยากเห็นมาตรการเป็นรูปธรรม เพราะตอนนี้ยังไม่มีการปฏิบัติจริง
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.เวลา 12.50 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึง การทำงานของพรรคประชาธิปัตย์หลังครบรอบ 80 ปี ว่า ได้วางกิจกรรมไว้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะเป็นการยกระดับการทำงานของพรรคฯ และก้าวเข้าสู่ปีที่ 81 โดยเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามการทำงานของรัฐบาล การสอดส่องทุจริตคอร์รัปชัน ไปจนถึงการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ต่อไป
เมื่อถามว่ามองฉากการเมืองไทยตอนนี้อย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมา และรัฐบาลกำลังจะแถลงนโยบายเพื่อเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้ ต้องยอมรับว่าแม้จะมีตัวเลขที่มั่นคง แต่ยังมีสถานการณ์รออยู่ข้างหน้า ที่ท้าทายรัฐบาลพอสมควร โดยเฉพาะวิกฤติที่มาจากการสู้รบในตะวันออกกลาง หากรัฐบาลตั้งใจทำงานแก้ไขปัญหาก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากมีผลประโยชน์ ก็อาจจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลได้
ต่อข้อถามว่าขณะนี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล แม้กระทั่งทีมคนนอกทั้ง 3 คน ที่สะท้อนออกมาผ่านนิด้าโพล นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า รัฐบาลก็ต้องทำงานลบล้างความไม่เชื่อมั่นให้ได้ แต่ก็ต้องเก็บเกี่ยวบทเรียนหลายเรื่องที่ผ่านมา ซึ่งวิธีการทำงานที่ผ่านมาอาจจะมีข้อผิดพลาด ข้อจำกัด รวมถึงเรื่องการสื่อสาร การไม่ติดตามมาตรการต่างๆ หรือฟังข้อมูลไม่ครบถ้วน
เมื่อถามว่าในฐานะฝ่ายค้านจะติดตามเรื่องน้ำมัน โดยเฉพาะไอ้โม่งที่กักตุนน้ำมันอย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราในฐานะฝ่ายค้านก็ได้ทักท้วงเรื่องนี้ตั้งแต่แรก เพราะดูจากตัวเลข ก็พบว่ามีปัญหาเรื่องการกักตุนแน่ ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลยังปฏิเสธอยู่ แต่ตอนนี้รัฐบาลก็ออกมายอมรับแล้ว และตนเห็นว่าจะมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจถึงขั้นให้เป็นคดีพิเศษ ทางพรรคฯ ก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไป และรัฐบาลต้องทำต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียว เรายังยืนยันว่าจะรัฐบาลก็ดี ภาคธุรกิจก็ดี ยังไม่ได้รับภาระ หรือในส่วนของโรงกลั่นยังไม่มีการแบ่งเบาภาระของประชาชนที่แบกรับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ได้ตัวไอ้โม่งตัวจริง แม้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะลาออกจากการดำเนินงาน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ ต้องให้โอกาสรัฐบาลทำงาน ทำเรื่องนี้ให้จริงจัง
“ต้องย้ำว่าเรื่องการแบ่งเบาภาระของประชาชนนั้น ผมอยากเห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปราะบางต่างๆ ซึ่งรัฐบาลพูดในหลักการมาแล้วแต่ยังไม่ได้ไปทั่วถึง ยังไม่ได้มีการปฏิบัติจริง”นายอภิสิทธิ์ กล่าว