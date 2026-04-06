ครม.นัดพิเศษ จ่อตั้ง 3 กุนซือนายกฯ “วันนอร์-อรรถพล-เพิ่มพูน” ตั้ง “รัชดา” นั่งโฆษกรัฐบาล พร้อมหารือตั้งศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ชุดใหม่

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษค่ำนี้ (6 เม.ย.) นอกจากจะมีการวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ที่จะมีการแถลงระหว่างวันที่ 9-10 เม.ย. และเรื่องการตั้งศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ชุดใหม่แล้ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ยังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองด้วย ประกอบด้วย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 3 คน

ได้แก่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ และอดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานคณะที่ปรึกษานายกฯ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ อดีต รมว.ศึกษาธิการ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีต รมว.พลังงาน ในครม.อนุทิน 1

นอกจากนี้จะมีการแต่งตั้ง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นโฆษกประจำสำนักนายกฯ

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