ภราดร เผยคืนนี้คุยออก พ.ร.ก.เงินกู้ ช่วยวิกฤตพลังงาน ด้าน ‘สีหศักดิ์’ ไม่เสียกำลังใจหลังนิด้าโพลไม่เชื่อมั่น ขอทำงานให้หนักขึ้น

วันที่ 6 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐ กล่าวถึงกรณี ความชัดเจนในการออก พระราชกำหนด (พรก.)กู้เงิน เพื่อมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน ว่า ต้องถามนายกรัฐมนตรี เมื่อถามย้ำว่า นายกรัฐมนตรีได้มีการเปรยไว้แล้วหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า เดี๋ยวคุยกันคืนนี้

ขณะที่ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงความชัดเจนในการควบรวม งานด้านการท่องเที่ยวมาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม ว่า ต้องรอดูนายกรัฐมนตรี ส่วนกรอบระยะเวลาคาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ในการนำภารกิจการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือททท. มาอยู่กับวัฒนธรรม

ด้านนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนนิด้าโพล ประชาชนออกมาระบุว่า ไม่มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศในยามวิกฤตพลังงานได้ ว่า ไม่เป็นไรก็ทำงานให้หนักขึ้น พร้อมยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจ

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