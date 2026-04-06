ครม.มีมติแต่งตั้ง ‘วันนอร์’ เป็นประธานที่ปรึกษานายกฯ ‘อรรถพล-เพิ่มพูน’ นั่งที่ปรึกษานายกฯ ส่วน ‘รัชดา’ โฆษกรัฐบาล

วันที่ 6 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นัดพิเศษ เห็นชอบแต่งตั้ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ และอดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้ง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี และ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

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