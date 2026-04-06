ไฟเขียว ขรก.ทำงานนอกสถานที่ พร้อมเริ่มมาตรการเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ “ปกรณ์” เผย ครม.นัดพิเศษ มอบ ก.พลังงานศึกษาปรับลดค่าการกลั่น-ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน
เมื่อเวลา 22.00 วันที่ 6 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึง การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ได้มีการพิจารณาปรับลดค่าการกลั่น และลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหรือไม่ว่า ต้องให้ทางคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (คตร.) ที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง เห็นชอบ ก่อนมอบให้กระทรวงพลังงานไปเป็นผู้ศึกษา
เมื่อถามถึงการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 ที่นายกฯระบุว่าจะใช้บางส่วนนั้น นายปกรณ์ กล่าวว่า น่าจะมีการออกเรื่องให้ work from Anywhere หรือทำงานนอกสถานที่ของข้าราชการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที นอกจากนี้ยังจะมีการกำหนดมาตรการเปิดปิดสถานีบริการน้ำมันตามเวลาที่กำหนด ให้จำหน่ายเป็นช่วงเวลา ส่วนรายละเอียดน่าจะเริ่มได้ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์