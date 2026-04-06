ไฟเขียว​ ขรก.ทำงานนอกสถานที่ พร้อมเริ่มมาตรการเปิด​-​ปิดปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ “ปกรณ์​” เผย ครม.นัดพิเศษ​ มอบ​ ก.พลังงานศึกษาปรับลดค่าการกลั่น​-ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน​ ​​

เมื่อเวลา 22.00 วันที่ 6 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย​ กล่าวถึง การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ได้มีการพิจารณาปรับลดค่าการกลั่น และลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหรือไม่ว่า ต้องให้ทางคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง​ (คตร​.) ที่มีนายเอกนิ​ติ​ นิติ​ทัณฑ์​ประภาศ​ รองนายก​ฯ และ​รมว.คลัง เห็นชอบ​ ก่อนมอบให้กระทรวงพลังงานไปเป็นผู้ศึกษา

เมื่อถามถึงการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง​ พ.ศ.2516 ที่นายกฯระบุว่า​จะใช้บางส่วนนั้น​ นายปกรณ์​ กล่าวว่า​ น่าจะมีการออกเรื่องให้ work from Anywhere หรือ​ทำงานนอกสถานที่ของข้าราชการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที​ นอกจากนี้ยังจะมีการกำหนดมาตรการเปิด​ปิดสถานีบริการน้ำมันตามเวลาที่กำหนด​ ให้จำหน่ายเป็นช่วงเวลา​ ส่วนรายละเอียด​น่าจะเริ่มได้ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์

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